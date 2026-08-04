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Legislativo Judiciário Executivo

Deputados da Alece terão sessões deliberativas apenas às terças-feiras durante período eleitoral

A proposta ainda precisa ser votada pela Mesa Diretora da Casa.

Escrito por Milenna Murta* e Marcos Moreira producaodiario@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 12:31
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Legenda: A proposta foi apresentada na sessão desta terça-feira (4). Na imagem, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri, sentado; e o deputado Agenor Neto, em pé.
Foto: Junior Pio/Alece.

As sessões deliberativas da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) devem acontecer às terças-feiras até o final do período eleitoral. É essa a proposta apresentada nesta terça-feira (4) pelo presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB), durante o retorno das atividades parlamentares, no Plenário 13 de Maio.

Ao início do expediente, Aldigueri chamou atenção para uma reunião que será realizada pelos integrantes da Mesa Diretora, a fim de fixar o dia da semana para a realização das sessões de votação enquanto durar o período de eleição. O presidente prosseguiu realizando uma consulta com os deputados presentes.

"Toda eleição nós funcionamos uma vez por semana as sessões deliberativas. Queríamos aqui consultar, fazer uma proposta, para fazermos às terças-feiras. Para que, até a semana da eleição, todas as sessões deliberativas de votações sejam realizadas às terças-feiras", afirmou Aldigueri.

Os deputados Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo na Casa, e Felipe Mota (PSDB), líder da oposição, foram questionados logo em seguida quanto à proposta apresentada pela presidência da Alece. Ambos os parlamentares manifestaram apoio ao dia sugerido.

Posteriormente, em coletiva de imprensa, Guilherme Sampaio comentou sobre a proposta, explicando já ser algo esperado, uma vez que a Mesa Diretora vem seguindo essa dinâmica nos últimos pleitos. Ele também afirma achar o formato mais produtivo do que o definido pela Câmara dos Deputados:

Nós garantimos uma constância de apreciação de matérias apresentadas pelos deputados ou pelo Governo e, também, de debate político. Afinal de contas, a nossa voz representa a voz do cidadão cearense. Então, garantir que todas as semanas nós estejamos aqui fazendo o debate político, qualificando a discussão que se dá durante o período eleitoral e votando, apreciando, debatendo os projetos de deputados, deputadas e, também, enviados pelo Governo, creio eu, é a melhor fórmula pro funcionamento da Assembleia Legislativa nesse período.
Guilherme Sampaio
Deputado estadual

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No Congresso Nacional, a decisão foi por haver apenas duas semanas de trabalhos legislativos durante o período eleitoral, de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro.

Guilherme Sampaio também destacou que "é natural que haja menos matérias enviadas pelo Governo do Estado para serem debatidas aqui (na Alece)", como propostas de ganho salarial e relacionadas às categorias trabalhistas, devido às restrições do defeso eleitoral.

Entretanto, conforme o deputado, as pautas da própria Casa seguem em trâmite normal. A proposta da presidência ainda deve passar por votação para ser aprovada.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

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