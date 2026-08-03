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Por que Elmano quer potencializar e Ciro quer evitar a nacionalização do debate

Dois principais concorrentes até aqui têm desafios diferentes quanto à influência da disputa presidencial

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: Elmano precisa nacionalizar o debate. Ciro deve mantê-lo no Estado
Foto: Montagem

Os elementos da polarização nacional podem se apresentar de formas distintas na disputa pelo Governo do Ceará. Em maior ou menor grau, a eleição presidencial respinga nas corridas estaduais. Ainda mais num cenário como o cearense, que opõe um candidato apoiado pelo presidente Lula, Elmano de Freitas, a Ciro Gomes, um aliado local do PL, partido que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro. 

O terceiro colocado na disputa até aqui, Eduardo Girão (Novo), tem 3%. O quadro, portanto, é sugestivo de uma disputa entre os dois primeiros. 

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As estratégias já estão em campo 

Elmano tem o desafio de se firmar como o candidato de Lula e, ao mesmo tempo, colar em Ciro o rótulo de aliado do bolsonarismo. Já começou a fazer isso. 

A primeira parte da estratégia avançou. De acordo com a última pesquisa Quaest, 51% dos eleitores apontam Elmano como o nome apoiado por Lula. Em abril, eram 30%. 

A segunda parte, entretanto, ainda não. Sobre quem seria o candidato de Bolsonaro no Ceará, 73% não sabem responder. Ciro é citado por 20% — em abril, eram 11%. Três em cada quatro eleitores ainda não fizeram essa ligação. 

A aposta do tucano 

Ciro, por sua vez, já se movimenta para se apresentar como independente. Os números explicam a escolha: entre os eleitores que se declaram independentes, ele tem 44% contra 24% de Elmano. Em cenário de segundo turno, a vantagem cresce para 55% a 25%. 

O tucano, entretanto, não vai abrir mão de um dos elementos da polarização nacional: o antipetismo. Entre bolsonaristas, Ciro marca 72%. Entre eleitores de direita não bolsonarista, 62%.

É o arranjo mais confortável possível: recebe o voto da direita sem carregar o rótulo. 

O desejo do eleitor 

A pesquisa mostra por que o carimbo pesa tanto. Um aliado de Lula é a preferência de 45% dos cearenses. Um aliado de Bolsonaro, de apenas 16%. E 34% preferem alguém independente. 

Detalhe: metade do eleitorado já associa Elmano a Lula, 45% dizem querer um aliado do presidente, e o governador tem 33% das intenções de voto. Alguma coisa se perde no caminho. 

O que pode definir a eleição 

Os independentes são o maior grupo do eleitorado cearense, com 30%. Lulistas somam 27%. Bolsonaristas, 10%.

Elmano precisa que a eleição seja nacional. Ciro precisa que ela seja estadual. A campanha eleitoral, com sua complexidade, dirá quem consegue impor o próprio jogo. 

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