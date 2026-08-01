Ciro Gomes diz que Ceará regrediu ao ‘pior dos velhos tempos dos coronéis’

O pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), afirmou que o Estado deixou de ser uma referência nacional em gestão pública e passou a viver um processo de retrocesso nos últimos anos. Durante o ato de lançamento da chapa da oposição, neste sábado (1º), o ex-governador criticou a administração do governador Elmano de Freitas (PT) e do ex-governador e senador Camilo Santana (PT). Para o tucano, o Ceará "regrediu ao pior dos velhos tempos dos coronéis".

Segundo Ciro, as gestões petistas abandonaram o projeto de desenvolvimento iniciado nas últimas décadas no Ceará e permitiram o agravamento da pobreza, da violência e da influência do crime organizado. "O Ceará ficou mais pobre, está ficando cada dia mais inseguro, perdeu o rumo e começou a andar para trás. Deixou de ser aquele estado moderno, com o governo mais moderno e inovador do País, para regredir ao pior dos velhos tempos dos coronéis", afirmou.

Legenda: Ciro Gomes chegou ao ato acompanhado de aliados cearenses. Foto: Fabiane de Paula.

Na sequência, o ex-ministro elevou o tom das críticas ao grupo governista e comparou as atuais lideranças políticas aos antigos coronéis do Estado.

"Agora são coronéis vestidos de ternos elegantes, comprados a muito dinheiro público, bem cortados e com fala mansa e traiçoeira, sem caráter" Ciro Gomes (PSDB) Pré-candidato ao Governo do Ceará

Ciro fez um destaque à situação da segurança pública no Estado. Segundo ele, o Executivo do Ceará permitiu o avanço das facções criminosas sobre diferentes regiões do Estado. "Não é aceitável entregar as chaves das nossas cidades ao crime organizado, a chave dos cofres públicos a todo tipo de assaltante, aves de rapina, e fechar as portas do futuro aos nossos jovens", disse.

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O pré-candidato acusou parte da classe política e de setores da sociedade de se omitirem diante da situação. "Tudo isso com o olhar cúmplice ou complacente de alguns, o olhar medroso de outros e o silêncio temeroso de muitos que poderiam denunciar, deviam denunciar, mas ficaram esmagados pelo mandonismo, pela prepotência, ou silenciados por benesses", completou.

Legenda: Ciro Gomes é o cabeça de chapa do PSDB. Ele terá como candidato a vice-governador o ex-prefeito Roberto Cláudio. Foto: Fabiane de Paula.

Aliança entre ex-adversários

Ciro também comentou sobre a aliança construída pela oposição. Ele disse que a aproximação com os antigos adversários foi motivada pela necessidade de derrotar o grupo governista e retomar o crescimento do Estado.

"O Ceará já levantou a cabeça outras vezes e precisa levantar novamente" Ciro Gomes (PSDB) Pré-candidato ao Governo do Ceará

"É hora de mostrar que, quando existe um objetivo comum, é possível unir pessoas com histórias, pensamentos e experiências diferentes. O grande objetivo comum é mudar o Ceará", declarou.

Em seu discurso, o tucano também fez elogios aos aliados que compõem a chapa ao seu lado. Ele exaltou Roberto Cláudio (União Brasil), escolhido para concorrer à Vice-Governadoria, como "o melhor prefeito da história da Capital". Sobre Capitão Wagner (União Brasil), candidato ao Senado, destacou a experiência na área da segurança pública e voltou a destacar que pediu perdão ao ex-adversário.

Ciro ainda definiu Alcides Fernandes (PL) como alguém que representa a população mais pobre por conhecer "a pobreza extrema".