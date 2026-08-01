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Missão oficializa Renan Santos como candidato à presidência: "Nós construímos o próprio caminho"

Na convenção nacional do partido, o postulante ao cargo criticou Flávio Bolsonaro e Lula.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 19:25 (Atualizado às 19:30)
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Legenda: Empresário e ativista do MBL, Renan Santos é candidato do Missão à Presidência da República em 2026.
Foto: YouTube / Reprodução.

O empresário Renan Santos foi confirmado como candidato do Missão à Presidência da República na convenção nacional do partido neste sábado (1º). 

No último dia 20, um evento on-line e sem transmissão ao vivo ao público já havia oficializado o líder do Movimento Brasil Livre (MBL) como o nome do partido para as eleições de 2026. O formato ocorreu, segundo ele, por “ameaças” de facções.

Na chapa com Renan Santos, está o candidato a vice-presidente e militar da reserva Aroldo Medina. A convenção também apresentou os candidatos do Missão aos governos de nove estados, incluindo o Ceará, que terá Huggo Leonardo como postulante ao cargo.

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Discursos críticos

Em discurso, Santos criticou o atual presidente Lula (PT) e também Flávio Bolsonaro (PL), além de ter negado a identificação como “terceira via”.

"Nós construímos o próprio caminho com as próprias ideias, com as próprias cores, com o próprio sonho, com a própria imaginação", afirmou o líder do Movimento Brasil Livre (MBL).

O candidato afirmou que o Missão não é “antipetista” e, na fala, fez menções críticas ao bolsonarismo

Nós não somos como outros ratos que se vestem de verde e amarelo, se apropriando dos símbolos nacionais só para dizerem: 'veja só, eu sou o oposto do Lula’. Quando você se define pelo seu inimigo, você nunca o supera”, sustentou.

Santos classificou Flávio Bolsonaro como “farsante”, “fraco” e “corrompido”, afirmando que o filho do ex-presidente Bolsonaro “trocou 1 milhão na rua por 1 milhão na conta”.

O postulante à presidência conclamou a militância a “tirar” Flávio do segundo turno. "Não há energia nos demais candidatos. Nós já estamos em terceiro e subindo”, avaliou.

Renan ainda afirmou que “os maiores empresários do Brasil” estão ao lado da candidatura dele

Propostas

Entre as propostas apresentadas pelo candidato estão o “fim” das favelas, que serão transformados em bairros, e a realização de um mutirão de alfabetização. 

Ele também defendeu “matar quem roubar” e disse que, caso eleito, nenhum estado brasileiro poderá ter mais beneficiários do Bolsa Família que habitantes com trabalho formal.

O Missão também lançou oficialmente no evento o chamado “Livro Amarelo”, que apresenta propostas do partido para o Brasil.

Entre elas, estão a substituição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por negociação direta entre contratante e contratado e a extinção da Justiça do Trabalho.

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