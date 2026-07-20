Quem é Renan Santos, candidato ao cargo de presidente da República em 2026

Na disputa presidencial nas eleições de 2026, o Partido Missão tem como candidato a presidente da República o empresário paulista Renan Santos.

Além de ser o líder da legenda em nível nacional, ele também é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), que esteve em evidência durante os protestos contra o governo de Dilma Rousseff (PT) em 2016.

Renan é natural de São Paulo, filho de psicólogo e advogada. Ele começou a cursar Direito pela Universidade de São Paulo (USP), mas abandonou a graduação e passou a trabalhar em um grupo de empresários junto ao pai. No início da vida política, esteve filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

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Partido político e número

Renan Santos tem 42 anos e é fundador e filiado ao Missão. O número de Renan Santos na urna é 14. Esta é a 1ª eleição que disputa.

Carreira Pública

Em 2014, Renan Santos fundou o Movimento Brasil Livre (MBL), junto ao deputado federal Kim Kataguiri (Missão/SP), ao ex-vereador Fernando Holiday (PL/SP) e ao vereador Rubinho Nunes (União/SP).

Entre as pautas defendidas pelo movimento, Renan organizou manifestações em defesa da Operação Lava Jato e exigindo o impeachment de Dilma, durante os anos de 2015 e 2016. O MBL passou a ter apoio do PSDB, PMDB, Democratas e Solidariedade.

Após anos articulando candidaturas políticas dentro do movimento, Renan liderou a proposta de criação do Partido Missão, fundado em 2023. A legenda funciona como um desdobramento do MBL, em defesa do liberalismo econômico e contra a intervenção estatal.

Vice

O Partido Missão ainda não oficializou o nome que estará à frente da vice-presidência na chapa de Renan Santos.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Renan Santos deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.