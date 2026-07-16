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Em Fortaleza, pré-candidato a presidente Renan Santos vai ao Vila Velha: 'Bairro fantasma'

Político ligado ao MBL gravou vídeos na periferia da Capital expondo o efeito da disputa territorial do crime organizado na localidade.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 11:48
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Legenda: Essa não é a primeira vez que ele utiliza a problemática da violência no estado como mote da sua pré-campanha.
Foto: Reprodução/Instagram.

O candidato à Presidência da República do partido Missão, Renan Santos, voltou a produzir conteúdos criticando a condução da segurança pública no Ceará. Nesta quarta-feira (15), o político foi ao Vila Velha, em Fortaleza, e disse que a localidade, que sofre com expulsões de moradores devido a disputas de território pelas facções criminosas, seria um bairro "fantasma".

Utilizando um colete à prova de balas, a liderança do Movimento Brasil Livre (MBL) expôs residências abandonadas no bairro da periferia junto ao pré-candidato da sigla ao Governo do Estado, o Delegado Huggo Leonardo. Na gravação, ele diz que aquele seria "o maior cativeiro" da cidade.

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"Esse é um tipo de tática muito comum em narcoestados, como era El Salvador e como é o México. O crime organizado domina territorialmente o local e, também para mostrar força, ele expulsa os moradores, ele torna este local basicamente uma cidade fantasma", comparou Renan ao caminhar numa das ruas esvaziadas do Vila Velha.

No vídeo, postado pelo pré-candidato ao Planalto em seu perfil nas redes sociais, Delegado Huggo Leonardo aparece sugerindo o extermínio de criminosos. Segundo ele, o problema da segurança pública seria resolvido "passando fogo" nos integrantes de organizações criminosas.

Neste mesmo vídeo, ele afirmou que ofereceria meios para prender e matar membros do crime organizado caso fosse eleito presidente da República.

Em outra postagem, Renan mostrou os bastidores da gravação e também explicou o motivo de utilizar o colete à prova de balas. "Aqui o bicho pega", justificou o político, que classificou as expulsões no Vila Velha como "um dos casos mais bizarros de todo o estado do Ceará".

Assim como outros postulantes da direita, essa não é a primeira vez que o pré-candidato utiliza o cenário de violência no território cearense como temática para sua pré-campanha. 

Em janeiro, ele esteve em diferentes lugares e indicou a atuação de facções criminosas em áreas do estado. Em junho, ele prometeu a construção de um presídio no Ceará que seria o "maior do mundo".

Visita para participar de programa humorístico

Procurada, a assessoria de comunicação do Missão informou que Renan esteve no Estado exclusivamente para gravação de uma participação em um canal de vídeos de humor e aproveitou a agenda para a gravação de materiais para as redes sociais.

Além dos vídeos no Vila Velha, ele compartilhou ainda uma gravação comentando sobre o caso de uma criança de dez meses que foi estuprada e morta no bairro Dionísio Torres.

A reportagem também acionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) a fim de obter uma manifestação da pasta sobre a situação atual na localidade mostrada pelo pré-candidato a presidente. Quando houver retorno, a matéria será atualizada. 

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