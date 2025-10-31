Diário do Nordeste
Deputado federal André Figueiredo

Opinião

Após saída de Ciro, PDT do Ceará faz convenção e consolida aliança com o PT

O encontro é visto como um momento de reafirmação do novo alinhamento político do PDT cearense

Foto frontal Inácio Aguiar
Inácio Aguiar 29 de Outubro de 2025
Roberto Cláudio, de camisa preta, com microfone na mão, discursando em palanque, com banner azul atrás.

PontoPoder

União Brasil confirma filiação de Roberto Cláudio para 5 de novembro, em Brasília

Ex-prefeito de Fortaleza havia anunciado migração para o partido em junho.

Marcos Moreira 27 de Outubro de 2025
Foto mostra Elmano de Freitas, Camilo Santana, Jade Romero e Cid Gomes durante ato de campanha

PontoPoder

Após filiação de Ciro ao PSDB, base governista reage com publicações em apoio a Elmano, Cid e Camilo

Grupo utilizou 'tbt' nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.

Marcos Moreira 25 de Outubro de 2025
Imagem em preto e branco da construção do prédio do Congresso Nacional

Opinião

Dos anões do Orçamento aos gigantes das emendas Pix

Foto frontal Xico Sá
Xico Sá 24 de Outubro de 2025
Foto mostra deputados Stuart Castro, Sérgio Aguiar e Tin Gomes durante reunião Comissão de Orçamento.

PontoPoder

Orçamento de 2026 do Governo Elmano terá Tin Gomes como relator e receberá demandas do Interior

PLOA começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará na semana passada.

Marcos Moreira 24 de Outubro de 2025
tentativa de homicidio faccao gde crime bebeto do choro mk politica eleicoes.

Segurança

Justiça mantém prisão de empresário 'laranja' de 'Bebeto do Choró'

Enquanto isso, Bebeto Queiroz segue foragido há 10 meses.

Emanoela Campelo de Melo 24 de Outubro de 2025
Ciro Gomes

PontoPoder

Retorno de Ciro Gomes ao PSDB vira alvo de pedido de impugnação dentro do partido

A chegada de Ciro ao PSDB tem gerado incômodos a tucanos históricos.

Beatriz Matos, de Brasília 23 de Outubro de 2025
Na representação, o PT acusa Eduardo Bolsonaro de violar o decoro parlamentar ao incitar a desobediência a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)

PontoPoder

PT recorre a Plenário contra arquivamento de processo ético de Eduardo Bolsonaro

Na representação, partido acusa o filho do ex-presidente de violar o decoro parlamentar

Redação 23 de Outubro de 2025
Na imagem, Giselle Bezerra, Ciro Gomes, Renata Jereissati, Tasso Jereissati e Ozires Pontes

PontoPoder

No PSDB, Ciro faz elogios a André Fernandes e Wagner e defende Roberto Cláudio ao Governo do Ceará

Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
Foto de Ciro Gomes com Tasso Jereissati, em evento do PSDB

PontoPoder

Tasso diz que Ciro tem a missão de reconstruir o PSDB no Brasil e a 'cultura de alegria' no Ceará

Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990

Bruno Leite, Ingrid Campos e Igor Cavalcante 22 de Outubro de 2025
