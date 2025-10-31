O encontro é visto como um momento de reafirmação do novo alinhamento político do PDT cearense
Ex-prefeito de Fortaleza havia anunciado migração para o partido em junho.
Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.
PLOA começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará na semana passada.
Enquanto isso, Bebeto Queiroz segue foragido há 10 meses.
A chegada de Ciro ao PSDB tem gerado incômodos a tucanos históricos.
Na representação, partido acusa o filho do ex-presidente de violar o decoro parlamentar
Novo presidente da sigla tucana, Ciro disse ainda que vai "cumprir sua obrigação" no Ceará
Ex-ministro retorna ao partido após quase três décadas da sua desfiliação, no fim dos anos 1990