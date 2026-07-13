Dois homens são presos por estupro de bebê de 10 meses em Fortaleza; criança morreu

Dois homens suspeitos de estupro de vulnerável seguido de morte foram presos na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.
A vítima do crime foi uma bebê de 10 meses. A criança deu entrada em um hospital e, na unidade médica, foi constatado o crime sexual.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos têm 22 e 26 anos e foram autuados em flagrante.
Outras duas pessoas foram levadas à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) e prestaram esclarecimentos sobre o caso.
Há informações de que os envolvidos no crime são pessoas próximas à vitima.
"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências".
A Pasta afirma que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) aguarda o laudo pericial e "segue com os trabalhos investigativos em andamento com o intuito de elucidar a ocorrência".