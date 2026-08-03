De dentro de embarcação, chefe do CV em Fortim troca tiros com a polícia e acaba morto

Dois homens trocaram tiros com a polícia de dentro de uma embarcação no município de Fortim, no litoral leste do Ceará, na manhã de sábado (1). Ambos morreram. Entre os mortos está Jonatas Monteiro do Nascimento, vulgo Iguinho, apontado como uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho (CV) na cidade. A identidade do segundo suspeito não foi confirmada.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), informações levantadas pelo setor de inteligência da corporação indicavam que Jonatas estaria armado, ameaçando moradores e comerciantes da localidade de Barra do Fortim.

O suspeito possuía mandado de prisão em aberto, além de antecedentes pelos crimes de homicídio, latrocínio, roubo e tráfico de drogas.

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O Comando de Operações de Divisas (COD) do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) com o apoio de equipes do Comando Tático Rural (COTAR foram ao local para encontrá-lo.

Resgate no mar

De acordo com os agentes, durante a diligência, os policiais avistaram a embarcação ocupada por dois indivíduos. Ao perceberem a presença das equipes, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, que reagiram à agressão.

Após o confronto, os dois homens foram resgatados da água e socorridos ao Hospital Municipal de Fortim, onde os óbitos foram constatados pela equipe médica.

Uma pistola .40 foi apreendida e encaminhada à Delegacia Regional de Polícia Civil de Aracati, onde foi instaurado o procedimento cabível. O caso será investigado pela Polícia Civil.