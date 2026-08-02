Criminosos furtam mais de 1 km de cabos de energia elétrica no Ceará

Enel Ceará disse que vai registrar boletim de ocorrência sobre os casos, que ocorreram no sábado (1º) e neste domingo (2).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 13:36
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Legenda: Um poste foi danificado durante a ação criminosa, deixando parte dos moradores de Fortim sem o fornecimento de energia elétrica.
Foto: Divulgação Enel Ceará.

Criminosos furtaram cerca de 1 quilômetro de cabos da rede elétrica na CE-040, entre os municípios de Aracati e Fortim, na madrugada deste domingo (2). 

Segundo a Enel Distribuição Ceará, um poste foi danificado durante a ação criminosa, deixando parte dos moradores de Fortim sem o fornecimento de energia elétrica.

Em nota, a empresa disse que realizou manobras no sistema, normalizando o fornecimento de energia para 99,9% dos clientes impactados.

"Equipes especializadas estão em deslocamento para realizar a recomposição da rede e a substituição do poste danificado. O serviço será concluído ainda neste domingo, normalizando o fornecimento para todos os clientes", diz o comunicado. 

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Já na madrugada do sábado (1º), a empresa registrou o furto de aproximadamente 200 metros de cabos de cobre da rede de média tensão na CE-348, no Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Os serviços de reparo no local foram concluídos no mesmo dia. 

A Enel disse, ainda, que registrará boletim de ocorrência e acompanhará as investigações junto às autoridades.

A distribuidora reforça que o furto de cabos, além de ser crime, compromete a qualidade do fornecimento de energia, provoca transtornos à população e representa riscos à segurança de quem pratica esse tipo de ação e da comunidade.
Enel Distribuição Ceará

Balanço do 1° semestre

Entre janeiro e junho deste ano, a Enel Ceará contabilizou cerca de 600 ocorrências relacionadas a furtos de cabos e equipamentos da rede elétrica, deixando mais de 166 mil clientes em todo o estado com problemas no fornecimento de energia.

Desse total, 421 ocorrências envolveram o furto de cabos, resultando na subtração de aproximadamente 76 quilômetros de condutores das redes de média e baixa tensão. 

Em 2025, os furtos de cabos deixaram 447 mil imóveis sem energia. Um total de 202 quilômetros de rede elétrica furtada no ano passado. 

A Enel Ceará informa que mantém uma Central de Segurança para denúncias do tipo. A orientação para a população é de que, caso observem pessoas ou veículos que não estejam com o fardamento completo da distribuidora intervindo na rede, denunciem para os telefones (85) 3453-4060 ou WhatsApp (85) 99993-9526. Os canais funcionam 24 horas. 

 

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