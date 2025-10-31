Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Prefeitura de Fortim, no CE, divulga edital com 715 vagas para os níveis médio e superior; confira

Papo Carreira

Prefeitura de Fortim (CE) divulga seleção com 715 vagas e salários de até R$ 9,1 mil; confira

A admissão dos funcionários será por meio de análise curricular

Redação 05 de Dezembro de 2024
Dinheiro em espécie e material de campanha apreendidos pela PF

PontoPoder

PF apreende R$ 129 mil e material de campanha em investigação sobre compra de votos em Fortim

As investigações partiram da apreensão de R$ 10 mil em espécie nesse domingo (6), dia das eleições, que estavam na posse de um candidato a prefeito

Luana Severo 07 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Fortim?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Fortim?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Fortim

Viagem

Fortim: veja dicas de como chegar e o que fazer na cidade cearense

Manguezais, falésias, passeios de barco e trilhas são algumas das atrações da praia situada a cerca de 135 km de Fortaleza

Flávia Marques 24 de Agosto de 2024
Prova

Papo Carreira

Concurso da prefeitura de Fortim tem 403 vagas e salários que podem chegar a R$ 9 mil

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 19 de agosto

Redação 17 de Julho de 2024
Carlos Antônio de Sousa, policial morto em fortaleza

Segurança

Suspeitos de matar policial militar a caminho do quartel são presos em Fortaleza e em Fortim

Carlos Antônio de Sousa foi vítima de latrocínio no Parque Santa Rosa

Redação 04 de Maio de 2024
Adriano

Jogada

Adriano Bololô, atleta cearense de X1, morre após grave acidente de carro

Cearense de 25 anos era referência no Estado na modalidade

Redação 30 de Novembro de 2023
A Vara da Auditoria Militar do Ceará julgou improcedente a denúncia do Ministério Público do Ceará contra os 5 PMs

Segurança

Cinco PMs são absolvidos da acusação de lesionar suspeito que morreu por 'aneurisma' no Ceará

Três suspeitos foram detidos durante uma festa de Carnaval. Testemunhas afirmaram que eles foram agredidos pelos militares

Messias Borges 29 de Novembro de 2023
Procuradoria da Mulher

PontoPoder

Procuradoria da Mulher chega a 116 Câmaras Municipais no Ceará; entenda a atuação do órgão

A expansão das procuradorias da mulher tem levado aos municípios cearenses equipamentos para a proteção das mulheres

Luana Barros 12 de Julho de 2023
