A admissão dos funcionários será por meio de análise curricular
As investigações partiram da apreensão de R$ 10 mil em espécie nesse domingo (6), dia das eleições, que estavam na posse de um candidato a prefeito
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Manguezais, falésias, passeios de barco e trilhas são algumas das atrações da praia situada a cerca de 135 km de Fortaleza
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 19 de agosto
Carlos Antônio de Sousa foi vítima de latrocínio no Parque Santa Rosa
Cearense de 25 anos era referência no Estado na modalidade
Três suspeitos foram detidos durante uma festa de Carnaval. Testemunhas afirmaram que eles foram agredidos pelos militares
A expansão das procuradorias da mulher tem levado aos municípios cearenses equipamentos para a proteção das mulheres