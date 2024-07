Concurso da prefeitura de Fortim tem 403 vagas e salários que podem chegar a R$ 9 mil

A Prefeitura de Fortim, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com 403 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Há oportunidades para 65 cargos, entre eles agente administrativo, assistente social, cozinheiro, educador físico, enfermeiro, eletricista, engenheiro agrônomo, médico, motorista, nutricionista e professor. Os salários iniciais variam de R$ 1.412,00 a R$ 9.100,00.

Inscrição

As inscrições são efetuadas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB, que é a banca organizadora do certame, até as 23h59min do dia 19 de agosto de 2024.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 80,00 para cargos de nível fundamental, R$ 110,00 para cargos de níveis médio e técnico, e de R$ 140,00 para os cargos de nível superior.

As provas escritas objetivas serão realizadas na cidade de Fortim no dia 20 de outubro de 2024.