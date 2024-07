Concurso da UFRPE tem 50 vagas e salários de até R$ 4,5 mil; veja edital

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) está com um concurso aberto, que conta com 50 vagas na carreira técnico-administrativa da instituição. As oportunidades são para cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2,6 mil a R$ 4,5 mil.

Conforme divulgado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15), as inscrições seguem abertas por um mês, até dia 15 de agosto. Dentre as especificações dos salários, o documento detalha que os salários oferecidos pela instituição serão de:

R$ 2.667,19 para técnicos de nível médio e técnico;

para técnicos de nível médio e técnico; R$ 4.556,92 para funções de nível superior.

As provas objetivas devem ocorrer no dia 8 de setembro nas cidades de Belo Jardim (PE), Recife (PE) e Serra Talhada (PE). Além da prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, ainda haverá uma prova prática, de caráter eliminatório e classificatório para alguns cargos.

Como se inscrever?

Para os interessados, é possível se inscrever através do site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRPE entre os dias 15 de julho e 15 de agosto de 2024.

O valor da taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo:

R$ 100,00 para cargos de nível médio e técnico ;

para cargos de ; R$ 150,00 para os cargos de nível superior.

Confira as vagas abertas na UFRPE

Campus Dois Irmãos

Administrador (1);

Analista de Tecnologia da Informação/Área Sistemas (2);

Analista de Tecnologia da Informação/Área Suporte de Redes (1);

Arquiteto e Urbanista (1);

Contador (1);

Engenheiro Agrônomo (1);

Engenheiro/Área Ambiental (1);

Técnico em Assuntos Educacionais (2);

Assistente em Administração (10);

Técnico de Agropecuária (2);

Técnico de Laboratório/Área Química (2);

Técnico de Laboratório/Área Fisiologia e Farmacologia (1);

Técnico de Laboratório/Área Fitopatologia e Biologia Molecular (1);

Técnico de Tecnologia da Informação/Área Suporte de Redes (3);

Técnico de Tecnologia da Informação/Área Sistemas (2);

Técnico de Tecnologia da Informação/Área Web Design (1);

Técnico em Contabilidade (2).

Campus Garanhuns

Médico Veterinário/Área Patologia (1);

Técnico de Laboratório/Área Histologia (1).

Campus Cabo de Santo Agostinho

Assistente em Administração (2);

Técnico de Laboratório/Área Eletrônica/Eletrotécnica (1);

Técnico de Tecnologia da Informação/Área Redes e Suporte (2).

Campus Belo Jardim

Assistente Social (1);

Engenheiro Civil (1);

Médico/Área Clínica (1);

Técnico em Assuntos Educacionais (1);

Técnico de Laboratório/Área Química (1);

Técnico de Tecnologia da Informação/Área Suporte e Redes (1).

Campus Serra Talhada