Concursos da Prefeitura de Pindoretama oferecem mais de 300 vagas; veja detalhes

A Prefeitura de Pindoretama, município do Ceará, está com dois concursos públicos abertos com 329 vagas em diversas áreas. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com cargos de remuneração entre R$ 1.412 e R$ 8.879,80.

As inscrições vão até o dia 4 de agosto no site da Consulpam, responsável pela banca organizadora do certame.

O valor da inscrição varia entre R$ 70 e R$ 150. As provas estão previstas para os dias 26 e 27 de outubro para o edital 1 e 19 e 20 de outubro para o edital 2. Alguns cargos ainda terão avaliação

>> Leia o edital 1

>> Leia o edital 2

Confira as vagas

Vagas diversas (1º concurso)

Agente Administrativo - 38 vagas

Assistente Social - 1 vaga

Auxiliar de Laboratório - 1 vaga

Auxiliar De Serviços Gerais - 28 vagas

Cirurgião Dentista - PSF - 3 vagas

Educador Físico - 3 vagas

Eletricista - 1 vaga

Enfermeiro - PSF - 7 vagas

Enfermeiro Plantonista - 5 vagas

Farmacêutico - 1 vaga

Fisioterapeuta - 1 vaga

Fonoaudiólogo - 1 vaga

Gari - 4 vagas

Maqueiro - 4 vagas

Médico - PSF - 8 vagas

Médico Cardiologista - 1 vagas

Médico Generalista - 1 vagas

Médico Ginecologista - Obstetra - 1 vaga

Médico Neurologista - 1 vaga

Médico Gastroenterologista - 1 vaga

Médico Pediatra - 1 vaga

Médico Psiquiatra - 1 vaga

Médico Plantonista - 10 vagas

Médico Radiologista - 1 vagas

Médico Traumatologista - 1 vaga

Médico Ultrassonografista - 1 vaga

Médico Veterinário - 1 vaga

Merendeira - 10 vagas

Motorista "B" - 5 vagas

Motorista "D" - 1 vagas

Nutricionista - 1 vaga

Professor de Braille - 1 vaga

Professor de Educação Física - 3 vagas

Professor de Ensino Básico - P.E.J.A. - 1 vagas

Professor de Inglês - 2 vagas

Professor de Libras - 1 vaga

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Geografia) - 2 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (História) - 2 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Matemática) - 2 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Português) - 2 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Ciências Naturais) - 2 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Artes) - 2 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Geografia - 40h) - 2 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (História - 40h) - 2 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Matemática - 40h) - 3 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Português - 40h) - 4 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Ciências Naturais - 40h) - 3 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - (Artes - 40h) - 1 vaga

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - 15 vagas

Professor de Ensino Básico - Ensino Fundamental - 40h - 23 vagas

Professor de Ensino Básico - Educação Infantil - 19 vagas

Psicólogo - 1 vaga

Psicopedagogo - 1 vaga

Técnico de Enfermagem - 20 vagas

Técnico em Radiologia - 1 vaga

Técnico em Saúde Bucal - 9 vagas

Terapeuta Ocupacional - 1 vaga

Vigia - 50 vagas

Agente municipal de trânsito (2º edital)