PF apreende R$ 129 mil e material de campanha em investigação sobre compra de votos em Fortim

Menos de um dia após o encerramento do primeiro turno das eleições municipais, a Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira (7), seis mandados de busca e apreensão em Fortim, no litoral do Ceará, para investigar crimes de compra de votos.

As investigações tiveram início após a apreensão de R$ 10 mil em espécie nesse domingo (6), dia das eleições. O dinheiro estava escondido junto a materiais de campanha no porta-luvas do carro de um candidato a prefeito do município — a PF não informou de quem se tratava, mas, em Fortim, concorreram à Prefeitura Marcos Cavalcante de Souza, o Kito, do PSB, e Delma da Costa dos Santos, do MDB, que venceu a disputa majoritária.

No cumprimento dos mandados, a Polícia apreendeu, ainda, R$ 129,3 mil em espécie e três celulares. Além disso, identificou diversos "santinhos" do candidato nos endereços dos suspeitos. O material foi recolhido e deve ser analisado para saber se houve abuso de poder econômico para fins eleitorais na cidade.

"A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a proteção do processo eleitoral e a importância de combater práticas que possam comprometer a legitimidade das eleições", completou a corporação, em comunicado enviado à imprensa nesta segunda.

Eleições em Fortim

Em Fortim, quem venceu as eleições municipais para a Prefeitura foi Delma Ferreira, candidata do MDB. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela recebeu 66,69% dos votos válidos na cidade, contra 33,31% dos votos conquistados pelo seu oponente, Kito (PSB).

O vice-prefeito eleito na chapa com Delma é Igor Ciriaco (PT), atual vice-prefeito do município.