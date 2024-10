Candidato a vereador por Aracati é detido com dinheiro no sapato; veja vídeo

Um candidato a vereador por Aracati foi flagrado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) com dinheiro no sapato, próximo a um local de votação, na manhã deste domingo (6). Diano Rodrigues (União) estaria com cerca de R$ 700 em espécie. O candidato negou a compra de votos.

Em um vídeo recebido pelo Diário do Nordeste, policiais militares e advogados questionam o suspeito sobre o dinheiro localizado dentro do sapato. O candidato estava em um carro, de onde estaria se comunicando com eleitores.

Ao ser questionado quanto estava pagando por um voto, Diano respondeu "nenhum tostão". Interrogado por que estava com o dinheiro no sapato, ele disse "é porque eu ando com dinheiro". O candidato disse ainda que não sabia que estava cometendo crime eleitoral.

O caso foi levado para a Delegacia de Aracati.

Veja vídeo:

Boca de urna é um crime eleitoral que consiste, basicamente, em aliciar o eleitor, por meio da distribuição ou veiculação de propagandas políticas, para, assim, convencê-lo a votar em determinado candidato ou partido, no dia da eleição. O crime é previsto no artigo 39, § 5º da Lei Nº 9.504/97 (Lei das Eleições).

Dois candidatos a vereador por Fortaleza também foram detidos por suspeita de boca de urna, em Fortaleza. Em uma ocorrência, o candidato e outras cinco pessoas (sendo um adolescente) foram abordados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na posse de centenas de "santinhos", na Avenida Bernardo Manoel, próximo à Avenida Perimetral.

Policiamento nas eleições no Ceará

A Polícia Federal atua nas Eleições 2024 no Ceará com cerca de 300 agentes, espalhados por 27 polos pelo Estado. Os trabalhos são realizados com apoio do Ministério Público Eleitoral (MPE) e da Justiça Eleitoral.

Já as Forças de Segurança do Estado contam com 21.560 agentes na Operação Eleições 2024. São 18.275 policiais militares; 1.776 policiais civis; 586 bombeiros militares; 244 profissionais da Perícia Forense do Ceará (Pefoce); e outros 679 profissionais.

Cinco aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) serão usadas nas bases em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crateús e Quixadá com patrulhamento aéreo e aeromédico e efetivo de 90 agentes.