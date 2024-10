1º turno das Eleições no Ceará terá reforço de 21,5 mil agentes de segurança

O Governo do Ceará anunciou nesta quarta-feira (2) uma operação com 21.560 agentes para reforçar a segurança no primeiro turno das Eleições 2024 nos 184 municípios do Estado. O trabalho integrado acontece no sábado (5), dia que antecede a votação, e no domingo (6). A ação é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, que atua junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Procuradoria Regional Eleitoral e demais órgãos parceiros.

A operação contará com 18.275 policiais militares em todas as cidades cearenses. No total, durante o pleito municipal, 1.274 militares foram encaminhados para reforçar a segurança no interior do Estado.

Já a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) disponibilizará 1.776 profissionais durante o fim de semana das eleições. A corporação terá um esforço adicional de efetivo a partir de 8h de sábado até as 20h de domingo, totalizando 36 horas ininterruptas de funcionamento em apoio ao pleito.

Haverá 81 delegacias funcionando durante a Operação Eleição 2024. Segundo a SSPDS, a PCCE aumentou em 138% o total de delegacias em funcionamento, com 47 unidades a mais em relação à eleição de 2022.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) e a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) contarão com 586 e 244 profissionais à disposição da ofensiva. Todos os setores de inteligência dos órgãos de Segurança Pública do Estado funcionarão sob coordenação da Coordenadoria de Inteligência da SSPDS (Coin).

Veja total do efetivo de segurança para 1º turno das Eleições 2024 no CE

PM: 18.275 profissionais

PC: 1.776 profissionais

BM: 586 profissionais

Pefoce: 244 profissionais

Outras categorias: 679 profissionais

Total: 21.560

Polícia Rodoviária Estadual nas CEs

No total, 615 militares da PRE trabalharão em postos nas rodovias estaduais para a prevenção de acidentes e segurança no deslocamento dos eleitores.

Ciopaer

Um total de 5 aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) serão usadas nas bases em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crateús e Quixadá com patrulhamento aéreo e aeromédico e efetivo de 90 agentes.

Equipes das coordenadorias da SSPDS também auxiliarão os trabalhos ostensivos, investigativos e de inteligência. Com 679 profissionais, participam da Operação Eleição: Coordenadoria de Inteligência (Coin), Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e Ciopaer da SSPDS, sendo subsidiados por dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).