Montagem de duas fotos de acidente com caminhonete nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará

Ceará

Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Condutor tentou descer de duna alta em velocidade

Redação 05 de Outubro de 2025
video incendio aracati

Ceará

Incêndio em vegetação em Aracati faz moradores serem retirados de casa

O Corpo de Bombeiros também combate incêndio simultâneo em Beberibe, na mesma região

Redação 28 de Setembro de 2025
Pessoa comendo melancia amarela ao fundo com fruta em primeiro plano

Negócios

Produtores de Aracati iniciam 1ª produção de melancia amarela do Estado; veja detalhes

A nova cultura agrícola deve ajudar a movimentar a agricultura familiar da cidade

Paloma Vargas 24 de Setembro de 2025
Torre eólica pega fogo e pás se desprendem no Ceará

Ceará

Incêndio atinge torre eólica e lança pás em comunidade de Aracati; veja vídeo

Ninguém ficou ferido

Lucas Monteiro 22 de Agosto de 2025
Léo Santana em cima de trio elétrico no Fortal de 2025

É Hit

Léo Santana é primeira atração anunciada para o Carnaval de Aracati em 2026

Artista havia adiantado informação em apresentação na noite deste sábado (26), no Fortal

Redação 27 de Julho de 2025
Léo Santana falou sobre Carnaval 2026 no Ceará em cima do trio elétrico

É Hit

Léo Santana diz aumentar repertório no Fortal e anuncia Carnaval em 2026 no Ceará; saiba onde

Cantor subiu ao trio neste sábado (26) para animar o público com pagodão baiano no corredor da folia

Mylena Gadelha e João Lima Neto 26 de Julho de 2025
Imagem de picape que viralizou ao 'voar' sobre duna

Ceará

Picape que viralizou ao 'voar' sobre duna é vendida e se torna atração em festa junina de Russas

Um perfil foi criado para o carro no Instagram e já soma mais de 45 mil seguidores

Bergson Araujo Costa 20 de Junho de 2025
Montagem de fotos mostra veículo que voou sobre duna de Canoa Quebrada

Ceará

Motorista que 'voou' sobre duna de Canoa Quebrada tinha comprado o veículo há menos de 24 horas

Fonte próxima ao empresário Valécio Granjeiro alegou que ele não tinha a dimensão de que o carro pudesse saltar tão alto

Redação 21 de Maio de 2025
Carro que voou em duna de Canoa

Ceará

Motorista que 'voou' com carro em duna de Canoa Quebrada é multado e tem CNH suspensa; entenda

Ele foi autuado com base no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Redação 20 de Maio de 2025
carro

Segurança

Motorista que 'voou' sobre dunas de Canoa Quebrada pode ser autuado por crime ambiental

Segundo a Secretaria de Segurança, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Aracati

Redação 18 de Maio de 2025
1 2 3