Incêndio atinge torre eólica e lança pás em comunidade de Aracati; veja vídeo

Ninguém ficou ferido

Escrito por
Lucas Monteiro lucas.morais@svm.com.br
(Atualizado às 20:34)
Ceará
Legenda: Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h40 desta sexta-feira
Foto: Reprodução

Um incêndio atingiu uma torre eólica na tarde desta sexta-feira (22), em Aracati, no Litoral Leste do Ceará. As chamas provocaram o desprendimento de duas pás, que foram arremessadas para áreas próximas. Ninguém ficou ferido. 

Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE), o acidente ocorreu no Parque Eólico Bons Ventos, na localidade de Cumbe. A torre atingida fica a cerca de 6 km de distância do centro da comunidade.

Em média, uma pá usada nesses equipamentos mede 72,4 metros de comprimento e pesa 22,9 toneladas. 

Nas imagens registradas pelos moradores, é possível ver a torre eólica em funcionamento durante o incêndio. Em seguida, duas pás se desprendem e caem. 

Legenda: Torre fica a cerca de 6 km de distância do centro da comunidade
Foto: Reprodução

Segundo o CBM, quando a equipe chegou ao local, a área já estava isolada e não havia mais registro das chamas. O fogo atingiu a parte superior do aerogerador.

O Diário do Nordeste procurou a CPFL Energia, empresa responsável pelo empreendimento. Em nota, a companhia disse que "as medidas de segurança foram imediatamente adotadas e as causas estão sendo apuradas."

Veja o vídeo

 

