Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Às vésperas do leilão, governo federal inspeciona aeroportos de Aracati e Jeri

Leilão ocorre nesta quinta (27).

Escrito por
Bruna Damasceno bruna.damasceno@svm.com.br
(Atualizado às 20:28)
Negócios
Foto que contém os aeroportos de Aracati e Cruz-Jericoacoara.
Legenda: Aeroportos de Aracati e Cruz-Jericoacoara serão privatizados pelo Governo Federal.
Foto: Fabiane de Paula e Marcos Studart/Governo do Ceará.

Representantes do Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor) visitaram, nesse sábado (22), os aeroportos de Aracati e Jericoacoara para avaliar as condições operacionais dos equipamentos.

Os terminais irão a leilão nesta quinta-feira, 27 de novembro, na B3, em São Paulo. O investimento máximo previsto para os dois aeroportos é de R$ 141,5 milhões. 

Participaram da visita o secretário executivo da pasta, Tomé Franca, e a secretária adjunta Thairyne Oliveira. Segundo o Mpor, a comitiva também conversou com lideranças locais, passageiros e funcionários.

O secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, também acompanhou a agenda.

Veja também

teaser image
Negócios

Quem é o cearense por trás da criação do Pix?

teaser image
Negócios

Aeroportos de Aracati e Jeri: o que muda na estrutura e na qualidade após a concessão?

O que foi avaliado em Aracati

Em Aracati, a equipe verificou as instalações da área de embarque e desembarque, o saguão, a praça de alimentação e a pista de pousos e decolagens.

Pelo Programa AmpliAR, está previsto um investimento de aproximadamente R$ 42 milhões para ampliação do pátio de aeronaves, reforma do terminal de passageiros e ampliação do estacionamento de veículos.

O que foi avalido em Jeri

No município de Cruz, onde está localizado o Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa, a comitiva acompanhou a operação de desembarque de passageiros. O terminal recebe cerca de 300 mil visitantes por ano.

A previsão do governo federal, caso o aeroporto seja concedido, é de investimentos próximos de R$ 100 milhões para reformas no terminal, ampliação da pista de pousos e decolagens e implantação de áreas de segurança de fim de pista (RESA). 

Quais serão os critérios de qualidade após a concessão?

Conforme o MPor, a metodologia para monitoramento da qualidade de serviço nos aeroportos incluídos no Programa AmpliAR será simplificada, devido ao porte reduzido desses ativos. Não haverá aplicação dos Indicadores de Qualidade de Serviço (IQS) nem das Pesquisas de Satisfação de Passageiros (PSP).

“A metodologia será baseada no monitoramento simplificado por meio do sistema de registro e tratamento de demandas dos usuários, com relatórios periódicos e acesso integral da Anac aos dados, constituindo o principal critério de aferição contratual da qualidade de serviço”, diz o edital.

A pasta acrescenta que não se trata de inovação contratual e que essa metodologia já é aplicada nos aeroportos concedidos com movimentação inferior a 1 milhão de passageiros por ano.

Valor da tarifa de embarque

O teto da Tarifa de Embarque para as concessionárias aplicarem em voos domésticos será de R$ 44,27, tomando como referência o IPCA (inflação oficial do País) divulgado pelo IBGE em julho de 2024.

Esses valores poderão ser atualizados de acordo com o indicador divulgado no mês anterior. O não cumprimento do teto tarifário estabelecido neste anexo é passível de multa de R$ 25.000,00 por evento.

Para se ter uma ideia, atualmente o valor da tarifa de embarque cobrado pela Fraport em Fortaleza para voos domésticos é de R$ 56,88, segundo o site da companhia.

Quando começarão as mudanças?

De acordo com o edital, a concessionária é obrigada a realizar investimentos na infraestrutura aeroportuária, como a adequação da capacidade de processamento de passageiros (terminal de passageiros e equipamentos mínimos) e melhorias na área de movimentação de aeronaves, no prazo máximo de 36 meses após a manifestação do Poder Público sobre o Relatório de Diagnóstico Inicial (RDI).

Quais responsabilidades terá a concessionária vencedora?

Ao assumir a gestão dos aeroportos de Aracati e Cruz, a concessionária terá cerca de 15 atribuições, incluindo executar, investir, operar e assumir os riscos do aeroporto. Veja lista abaixo:

  1. Operar, manter e explorar os aeroportos do AmpliAR.
  2. Prestar serviços de embarque, desembarque, pouso, permanência e cargas.
  3. Explorar atividades comerciais (receitas não tarifárias).
  4. Manter a área aeroportuária regularizada e desocupada quando necessário.
  5. Executar obras e melhorias para atender às especificações mínimas.
  6. Concluir os investimentos obrigatórios em até 36 meses.
  7. Expandir capacidade (terminal, estacionamento, vias) e área de movimento (pistas e pátios).
  8. Implantar e manter o serviço de combate a incêndio (Sescinc).
  9. Realizar o diagnóstico inicial do aeroporto.
  10. Elaborar e enviar o Relatório de Diagnóstico Inicial (RDI) à Anac.
  11. Assumir a maior parte dos riscos operacionais e financeiros.
  12. Arcar com custos adicionais por erros de estimativa, aumento de preços ou queda de demanda.
  13. Custear aquisições de áreas necessárias à ampliação (exceto as decorrentes de decisões judiciais).
  14. Ter sistema de atendimento e tratamento de demandas dos usuários.
  15. Enviar relatórios periódicos à Anac e apresentar planos de ação para correções.

Já Governo regula, fiscaliza, define limites e mantém sob sua responsabilidade os serviços essenciais de navegação aérea e os riscos sistêmicos.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Estudantes realizando prova.
Papo Carreira

USP abre 1,5 mil vagas para cursos de graduação com notas do Enem

As inscrições seguem até o dia 19 de dezembro.

Redação
Há 15 minutos
Foto que contém os aeroportos de Aracati e Cruz-Jericoacoara.
Negócios

Às vésperas do leilão, governo federal inspeciona aeroportos de Aracati e Jeri

Leilão ocorre nesta quinta (27).

Bruna Damasceno
Há 25 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3545, desta segunda-feira (24/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 776 - Sorteio de segunda-feira, 24/11; Prêmio de R$ 5,4 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 776 em 24/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 2 horas
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2890 de hoje, segunda-feira, 24/11; prêmio é de R$ 900 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2890 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

A. Seraphim
Há 2 horas
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6885, desta segunda-feira (24/11); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2853 – Sorteio de segunda-feira, 24/11; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2853 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (24/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
24 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (24/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
24 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Expolog amplia seu olhar e abre mais espaço para a logística no agro

O Seminário Internacional de Logística será realizado na quarta, depois de amanhã, e na quinta feiras desta semana, no Centro de Eventos do Ceará

Egídio Serpa
24 de Novembro de 2025
Vista parcial da construção da estação Nunes Valente.
Negócios

Linha Leste executa menos da metade do orçamento previsto mesmo com aporte de R$ 353 milhões em 2025

A conclusão da obra está prevista para o fim de 2028.

Paloma Vargas
24 de Novembro de 2025
Imagem mostra beneficiário exibe o cartão do Programa Bolsa Família, representando o acesso aos benefícios sociais.
Negócios

Veja calendário do Bolsa Família em dezembro de 2025

Saiba em quais dias o benefício será pago no último mês do ano.

Redação
24 de Novembro de 2025
Uma pessoa segurando sacolas pretas com escritas brancas com o nome Black Friday.
Negócios

Quantos dias faltam para a Black Friday de 2025? Veja

A tão espera "queima de estoque" acontece nesta semana.

Gabriel Bezerra*
24 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Saem de cena o INSS e o Master, entram os Bolsonaro

Para empresários cearenses, ouvidos por esta coluna, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro atraiu a atenção da mídia, que já deixou de lado os escândalos mais recentes

Egídio Serpa
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma pessoa segurando uma caneta e um papel.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (24)

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
24 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cearnse falando ao microfone. É um homem branco, grisalho e usa terno
Negócios

Quem é o cearense por trás da criação do Pix?

Sistema brasileiro completou cinco anos.

Paloma Vargas
24 de Novembro de 2025
ZPE Pecém, Setor 2.
Victor Ximenes

Como o Pecém quer se tornar o complexo industrial mais conectado do mundo

Investimento de R$ 80 milhões deve trazer rede de internet hiper veloz, que já existe na Praia do Futuro, para o Pecém

Victor Ximenes
24 de Novembro de 2025
Mão preenchendo um volante da Quina com uma caneta, com outros bilhetes de loteria como Super Sete e Loteca desfocados ao fundo.
Negócios

Com Quina sorteando R$ 6 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem hoje e como jogar.

Redação
24 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Adão Linhares: o Nordeste redefinirá o futuro da indústria do Brasil

Diante do powershoring, o especialista assegura: a geografia nordestina é a ideal para localizar empresas consumidoras ultra eletrointensivas de energia. E energia limpa.

Egídio Serpa
24 de Novembro de 2025
Foto mostra candidatos durante a prova do vestibular da Fuvest.
Papo Carreira

Fuvest divulga o gabarito oficial da 1ª fase do vestibular para 2026

Seleção é a porta de entrada para os cursos da Universidade de São Paulo (USP).

Redação
23 de Novembro de 2025
Foto mostra avião da Latam na pista.
Igor Pires

Latam ‘lucra’ mais em voos para Lisboa do que para Miami

Companhia aérea descontinuou voos para a cidade norte-americana em 27 de outubro.

Igor Pires
23 de Novembro de 2025
Foto mostra lotérica com bilhetes da Mega Sena em destaque.
Negócios

Duas apostas do Ceará ganham R$ 80 mil na Mega-Sena

Premiação máxima acumulou para o sorteio da próxima semana.

Redação
23 de Novembro de 2025
Uma mão segura um smartphone com capa azul, exibindo na tela o logotipo do Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil. O telefone está posicionado sobre um teclado de notebook prateado, parcialmente visível. O fundo é marrom, e a imagem sugere um contexto de uso de tecnologia para transações financeiras.
Negócios

Novo mecanismo de devolução de Pix contra golpes é lançado neste domingo

Opções para devolução após fraudes ficam mais amplas.

Redação
23 de Novembro de 2025
Mão de estudante preenchendo cartão-resposta de prova objetiva com lápis, marcando alternativas em gabarito de múltipla escolha.
Papo Carreira

Enade 2025: veja quem faz a prova neste domingo (23)

Portões estarão abertos das 12h às 13h. Exame começa às 13h30 e vai até às 17h30.

Redação
23 de Novembro de 2025
Movimento de pedestres em rua comercial do Ceará, com barracas coloridas, lojas populares e tráfego intenso.
Negócios

O que é o PIB per capita e por que o Ceará tem um dos piores índices do País?

Confira os resultados cearenses ao longo dos anos.

Letícia do Vale
23 de Novembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3544, deste sábado (22/11); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
22 de Novembro de 2025
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2942 deste sábado (22/11); prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
22 de Novembro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1221 de hoje 22/11; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
22 de Novembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1143 de hoje, 22/11; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
22 de Novembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2322 de hoje, 22/11; prêmio é de R$ 50,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
22 de Novembro de 2025