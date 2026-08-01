Chefe de facção é preso por lançar explosivo com drone contra casa no Barroso; veja vídeo

Polícia Militar do Ceará também apreendeu um adolescente de 14 anos e materiais usados para o crime.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 17:16
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Legenda: Homem permaneceu em silêncio durante depoimento, enquanto o adolescente disse dinâmica do crime e para onde iam o material apreendido.
Foto: Divulgação

Homem apontado como chefe da organização criminosa Comando Vermelho (CV) foi preso no bairro Jardim Violeta, em Fortaleza, suspeito de lançar granada caseira com um drone contra integrantes de grupo rival, identificados como Massa Carcerária, na comunidade do Barreirão, no bairro Barroso, em Fortaleza. A captura ocorreu na noite de sexta-feira (31).

O suspeito foi identificado como Ismael Alves Gomes de 28 anos. Um adolescente de 14 anos também foi apreendido por participação no crime. Com a dupla, foi apreendido o drone, além de armas de fogo, munições, drogas variadas e balanças de precisão. 

As capturas foram realizadas pela Polícia Militar a partir de informações da Coordenadoria de Inteligência (Coint), da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), e da Coordenadoria de Inteligência (Coin), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em posse das informações dos setores de inteligência, os policiais foram à casa apontada como abrigo dos indivíduos. Ao visualizarem os policiais, os suspeitos não ofereceram resistência. Eles colocaram duas pistolas sobre a cama, sentaram-se no chão e declararam: "perdemos".

Durante a busca domiciliar, foi encontrado um artefato explosivo, conhecido popularmente como "cabeça de nego". O adolescente apreendido afirmou em depoimento que o artefato era do tipo caseiro. O Esquadrão Antibombas da polícia, de forma controlada, detonou o artefato no próprio local por questões de segurança.

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Depoimentos 

Durante o seu Termo de Interrogatório na delegacia, Ismael forneceu informações sobre sua vida pessoal e profissional, relatando que trabalha como segurança em uma clínica de estética. Ele também informou ter sido preso anteriormente por roubo, tráfico e organização criminosa

Diferente de Ismael, que optou pelo silêncio, o adolescente admitiu a prática do ato infracional e detalhou a dinâmica da organização no local. O apreendido afirmou que a casa onde foram flagrado foi alugada por ele por R$ 350 com o objetivo específico de guardar drogas.

Ele confirmou a propriedade das drogas, balaclava e duas camisas com a inscrição "Polícia Civil" apreendidas. Além disso, o autor do ato infracional relatou que o drone e os oito smartwatches apreendidos seriam introduzidos em presídios.

O cúmplice de Ismael afirmou ter conhecimento de que ele estava foragido da justiça há mais de um ano e que ele seria autor de diversos crimes.

Material aprendido na ação

Armas e Munições

  • 01 Pistola calibre .40

  • 01 Pistola calibre 9mm

  • 15 munições calibre 9mm.

  • 26 munições calibre .40.

  • 01 Carregador alongado e um carregador comum.

Drogas e Utensílios

  • Maconha: Porções pesando aproximadamente 94 gramas.

  • Haxixe: Porção de substância semelhante pesando aproximadamente 125 gramas.

  • Crack: Várias pedras pesando aproximadamente 26 gramas.

  • 05 Mini balanças de precisão (com defeitos).

Eletrônicos e Comunicação

  • 01 Kit de Drone

  • 08 Smartwatches (relógios inteligentes) sem pulseiras.

  • 01 Celular iPhone de cor vermelha, com avarias.

  • 01 Celular de fabricante não identificado, totalmente destruído (quebrado por Ismael no momento da abordagem).

Vestuário e Diversos

  • 02 Camisas de manga longa pretas com brasão e nomes da Polícia Civil do Ceará.

  • 01 Balaclava (capuz) na cor preta.

  • 01 Placa de motocicleta (RIG 3F57).

  • 01 Placa de veículo automóvel (HVX 2E03).

  • R$ 664,00 em espécie.

Explosivos

  • 01 Artefato explosivo caseiro, conhecido como "cabeça de nego", que foi detonado no local pelo Esquadrão Antibombas por razões de segurança

 

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