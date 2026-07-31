Suspeito de ameaçar subsecretário municipal de Monsenhor Tabosa é preso no Ceará

Vítima é irmão do prefeito do município, Francisco Salomão.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 18:06
capa da noticia
Legenda: O Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte) contribuiu com as investigações do caso.
Foto: Divulgação/Polícia Civil do Ceará.

O suspeito de ameaçar o subsecretário municipal de Agricultura de Monsenhor Tabosa, Francisco de Assis Sousa Júnior, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (31) pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A captura do homem de 41 anos, que não teve a identidade revelada, ocorreu no município de Crateús, e caso foi considerado concluído e elucidado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele é apontado como um dos chefes de uma facção criminosa carioca, e possui diversos antecedentes criminais, como: 

  • Posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
  • Porte ilegal de arma de fogo;
  • Tráfico de drogas;
  • Integrar organização criminosa.

Durante a operação, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Três aparelhos celulares foram apreendidos, entre eles o telefone que, segundo as investigações, teria sido utilizado para enviar as ameaças.

A ação contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS. Além disso, a investigação foi conduzida pelo Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte), pela 3ª Seccional do Interior Norte e pela Delegacia de Polícia Civil de Monsenhor Tabosa.

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Prefeito denunciou ameaças

As ameaças vieram a público na última quarta-feira (29), quando o prefeito de Monsenhor Tabosa, Francisco Salomão, publicou um vídeo informando que havia registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Na ocasião, ele afirmou que o irmão, Assis Júnior, vinha sendo alvo de intimidações atribuídas a uma facção criminosa.

"A minha família foi vítima de ameaças que eu considero graves. Vim hoje na delegacia não apenas como prefeito. Eu vim como irmão, como pai, como alguém que tem o dever de proteger a família. O júnior, ele recebeu ameaças graves de uma facção criminosa. Ele não tem qualquer tipo de envolvimento com esse tipo de coisa".
Francisco Salomão
Prefeito de Monsenhor Tabosa

"Pelas circunstâncias, as ameaças tem como objetivo nos intimidar. Já entregamos todo o material e todas as provas que a gente tinha. Minha família permanece unida, protegida e sobretudo com a consciência tranquila", acrescentou o prefeito.

No vídeo, Salomão também reforçou que o irmão não possui qualquer envolvimento com facções criminosas, e o classificou como um homem honesto e trabalhador.

Entre 2023 e 2025, Assis Júnior foi secretário municipal de Planejamento de Monsenhor Tabosa, mas passou a ocupar o cargo de subsecretário municipal de Agricultura.

 

 

 

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