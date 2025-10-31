Usando tênis simples, chapéu para se proteger do sol do sertão e bengala, José Antônio Mendes fez a trajetória de ida e volta entre Monsenhor Tabosa e Canindé
A jovem teve os dentes arrancados ainda viva, seu cabelo foi cortado e por fim foi morta por vários golpes de faca
O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal
As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)
Joel Pereira da Luz tem Alzheimer e foi visto pela última vez na manhã do último sábado (28)
Ao todo, seis localidades e uma aldeia indigena oficializaram troca de município após projeto de lei ser sancionado na semana passada
Itapipoca deve ser o município mais afetado pelas mudanças, “perdendo” seis localidades
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
As vagas estão distribuídas em cargos dos níveis médio, técnico e superior