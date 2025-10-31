Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

vídeo de pai cearense que andou por 240 km para pagar promessa a São Francisco por cura do filho

Ceará

Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco

Usando tênis simples, chapéu para se proteger do sol do sertão e bengala, José Antônio Mendes fez a trajetória de ida e volta entre Monsenhor Tabosa e Canindé

Carol Melo 04 de Outubro de 2025
Imagens de viaturas da polícia civil do ceará.

Segurança

Membro do Comando Vermelho é preso suspeito de torturar e matar adolescente

A jovem teve os dentes arrancados ainda viva, seu cabelo foi cortado e por fim foi morta por vários golpes de faca

Redação 02 de Outubro de 2025
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Joel Pereira da Luz

Ceará

Idoso de 84 anos desaparece em região de mata e família mobiliza buscas em Monsenhor Tabosa, no CE

Joel Pereira da Luz tem Alzheimer e foi visto pela última vez na manhã do último sábado (28)

Renato Bezerra 03 de Julho de 2025
Monsenhor Tabosa, Itapipoca, Tamboril, Tururu e Uruburetama tiveram os limites intermunicipais atualizados

PontoPoder

Mudança de limites entre cidades do Ceará foi feita em acordo com prefeitos; veja o que muda

Ao todo, seis localidades e uma aldeia indigena oficializaram troca de município após projeto de lei ser sancionado na semana passada

Marcos Moreira 26 de Maio de 2025
Itapipoca deve ser o munícipio do Ceará mais impactado pelo projeto, perdendo a administração de seis localidades

PontoPoder

Cinco cidades do Ceará passam a ter novos limites territoriais após projeto aprovado na Alece

Itapipoca deve ser o município mais afetado pelas mudanças, “perdendo” seis localidades

Marcos Moreira 08 de Maio de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Monsenhor Tabosa?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Monsenhor Tabosa?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
concurso

Papo Carreira

Prefeitura de Monsenhor Tabosa abre concurso público com salários de até R$ 7 mil; veja edital

As vagas estão distribuídas em cargos dos níveis médio, técnico e superior

Redação 14 de Maio de 2024
