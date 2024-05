Prefeitura de Monsenhor Tabosa abre concurso público com salários de até R$ 7 mil; veja edital

A Prefeitura de Monsenhor Tabosa, no Interior do Ceará, anunciou a abertura de concurso público com 258 vagas, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em cargos dos níveis médio, técnico e superior, entre eles os de professor, guarda municipal, assistente social, médico, técnico em enfermagem, odontólogo e fisioterapeuta (veja lista completa abaixo).

Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 7 mil, a depender do cargo. A carga horária vai de 20h semanais a 40h, a depender do cargo também.

>> Veja edital completo

INSCRIÇÕES

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site do Instituto Consulpam, organizador do certame, até o dia 31 de maio. O valor da inscrição para o nível médio é de R$ 100 e, para o superior, é de R$ 140.

PROVA

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 21 de julho. O exame contará com questões de conhecimentos gerais e específicos. Também haverá prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, para os cargos de nível superior.

Requisitos

Entre os requisitos para admissão no concurso público, estão:

Ser brasileiro, nato ou naturalizado;

Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos no ato da nomeação;

Ter a situação regularizada com as obrigações perante o serviço militar, se do sexo masculino;

Ter a situação regularizada perante a Justiça Eleitoral;

Possuir, até a data da posse, todos os requisitos de habilitação exigidos para o cargo pretendido, conforme o edital;

Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do cargo, mediante confirmação de exame médico admissional.

VAGAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (50)

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (40)

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - ANOS FINAIS (14)

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ANOS FINAIS (14)

PROFESSOR DE CIÊNCIAS - ANOS FINAIS (6)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ANOS FINAIS (6)

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - ANOS FINAIS (4)

PROFESSOR DE HISTÓRIA - ANOS FINAIS (6)

PROFESSOR DE GEOGRAFIA - ANOS FINAIS (6)

PROFESSOR DE CULTURA INDÍGENA E AFRO BRASILEIRA - ANOS FINAIS (4)

PROFESSOR DE LÍNGUA NHEENGATU - ANOS FINAIS (2)

PSICÓLOGO (2)

ASSISTENTE SOCIAL (2)

PSICOPEDAGOGO (2)

VAGAS SECRETARIA DE SAÚDE

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA (12)

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE PSF (8)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: CARRAPICHO (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: TRIZIDELA MICROÁREA 01 (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: TRIZIDELA MICROÁREA 02 (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: ALTO DA BOA VISTA (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: CENTRO DE SAÚDE (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: JUCÁS MICROÁREA 01 (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: JUCÁS MICROÁREA 02 (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: SANTANA MICROÁREA 01 (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: SANTANA MICROÁREA 02 (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: SANTANA MICROÁREA 03 (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: LIVRAMENTO (2)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UAPS: CACIMBINHA (2)

ENFERMEIRO PLANTONISTA (6)

ENFERMEIRO PSF (6)

FISIOTERAPEUTA (4)

FONOAUDIÓLOGO (2)

MÉDICO PLANTONISTA (8)

ODONTÓLOGO (4)

PSICÓLOGO (6)

TERAPEUTA OCUPACIONAL (4)

VAGAS GABINETE DO PREFEITO