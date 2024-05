Concurso Codevasf publica edital com 61 vagas e salário inicial de R$ 9 mil; confira detalhes

O edital para o concurso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) foi publicado nesta terça-feira (14), no Diário Oficial da União. O certame visa preencher 61 vagas de nível superior, além de formação de cadastro reserva. As inscrições acontecem entre 20 de maio e 10 de junho, através do site do Cebraspe.

>> VEJA EDITAL

Os interessados em se candidatar devem desembolsar R$ 90, referente a taxa de participação. São isentos de pagar esse valor os seguintes perfis:

pessoas que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional;

doadores de medula óssea.

A Codevasf é uma estatal vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que tem como missão “promover o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável nas bacias hidrográficas, contribuindo para a redução das desigualdades”. Ela executa políticas públicas nas áreas de infraestrutura, segurança hídrica, agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas e economia sustentável.

Salário e cargos

As vagas possuem salário inicial de R$ 9.065,95 e são para os cargos de analista em comunicação, na área de Jornalismo, e para analista em desenvolvimento regional, nas seguintes especialidades:

Administração;

Contabilidade;

Economia;

Engenharia Civil;

Engenharia de Agrimensura; Engenharia de Pesca e Aquicultura;

Estatística;

Geologia;

Publicidade e Propaganda;

Tecnologia da informação.

Provas

As provas estão previstas para serem aplicadas em 4 de agosto, em 12 cidades, distribuídas em diferentes estados do País, além do Distrito Federal. São elas:

Brasília/DF;

Aracaju/SE;

Belém/PA;

Bom Jesus da Lapa/BA;

Goiânia/GO;

Macapá/AP;

Maceió/AL;

Montes Claros/MG;

Palmas/TO;

Petrolina/PE;

São Luís/MA;

Teresina/PI.

Ao todo, o concurso terá duas avaliações objetivas — sendo uma delas com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de específicos — e uma discursiva — com apenas uma questão.

Cronograma Codevasf 2024