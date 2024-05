Instituto Cultural Iracema abre seleção para novos funcionários em múltiplas áreas

O Instituto Cultural Iracema (ICI) está com seleção aberta para novos profissionais, com lotação junto à sede do Instituto e ao Complexo Cultural Vila das Artes, que engloba o Vila das Artes e o Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. São ofertadas nove vagas de contratação imediata para cargos diversos, e mais 40 para cadastro de reserva.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até 14 de maio pelo site do ICI, através do preenchimento de formulário e envio da documentação exigida em edital. Entre os documentos necessários estão carteira de trabalho, cópia do RG, cópia do CPF, currículo, entre outros.

>> Veja edital completo

As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas:

Assistente de Coordenação da Escola Pública de Artes Visuais da Vila das Artes - 1 vaga;

Assistente de Coordenação da Escola Pública de Teatro - 2 vagas;

Assistente de Coordenação Administrativo - 1 vaga;

Técnico de TI - 1 vaga;

Auxiliar de Comunicação - 1 vaga;

Serviços gerais - 2 vagas;

Videomaker -1 vaga.

Seleção

O processo seletivo será dividido em três fases: Análise curricular e documental: de caráter eliminatório e classificatório, consiste na verificação do envio dos documentos exigidos no item e na análise curricular e de documentação comprobatória, conforme os critérios e pontuação dispostas no Anexo I do Edital; Entrevista: de caráter classificatório, para avaliação da postura profissional e de competências técnicas necessárias ao cargo; Redação: de caráter classificatório, com tema a ser informado no dia da entrevista.