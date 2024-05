Datas das provas e período de inscrições do Enem 2024 são divulgados; veja calendário

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Interessados em participar do certame podem se inscrever entre 27 de maio e 7 de junho, pela Página do Participante.

O cronograma completo da seleção foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União (DOU).

O valor da taxa de inscrição é R$ 85, assim como no ano passado, e poderá ser paga entre 27 de maio e 12 de junho, via boleto, PIX ou cartão de crédito. O prazo para solicitar a isenção dessa quantia encerrou em abril.

Veja também Papo Carreira Núcleo de Línguas da Uece abre 400 vagas para semestre 2024.2 País Família ilhada em inundação escreve pedido de socorro com batom e é resgatada no Rio Grande do Sul Papo Carreira Enem dos Concursos: CNU é adiado devido à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, anuncia Governo

Calendário Enem 2024

1º domingo (3/11)

45 questões de Linguagens (40 de Língua portuguesa e 5 de Inglês ou Espanhol);

45 questões de Ciências Humanas;

Redação.

2º domingo (10/11)

45 questões de Matemática;

45 questões de Ciências da Natureza.

Horários de aplicação