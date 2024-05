Núcleo de Línguas da Uece abre 400 vagas para semestre 2024.2

O Núcleo de Línguas da Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas, até 31 de maio, para o semestre 1 dos cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês e Português. São ofertadas 400 vagas para o período 2024.2.

Os cursos são distribuídos no campus do Itaperi, que também oferece seleção para teste de nível para os cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Japonês, com 390 vagas. As inscrições devem ser feitas pelo site do Núcleo de Línguas Itaperi.

>> Inscrições para semestre 1

>> Inscrições para teste de nível

O pagamento da taxa de inscrição será via boleto, no valor de R$ 85, que estará disponível na plataforma do IEPRO. A data de vencimento do boleto será de cinco dias contados da data de inscrição.

Provas

Para candidatos ao semestre 1, o teste de admissão será por meio de prova objetiva ao nível de Ensino Fundamental, com 20 questões de Língua Portuguesa e 10 de Atualidades. Já os inscritos para o teste de nível farão prova no idioma escolhido com 30 questões objetivas.

Os testes de admissão estão marcados para o dia 16 de junho de 2024. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 12 de agosto. Os aprovados na seleção devem realizar matrícula no valor de R$ 160 e quatro mensalidades de R$ 80 a serem pagas durante o semestre.