Onde ver o resultado da isenção do Enem 2024? Veja como consultar

O Ministério da Educação (MEC) divulgará, ainda nesta segunda-feira (13), o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Interessados em participar do certame podem se inscrever entre 27 de maio e 7 de junho, pela Página do Participante. A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até 12 de junho, conforme o edital publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O candidato que tiver a isenção aprovada poderá realizar o exame de forma gratuita, mas a inscrição não será realizada automaticamente. É necessário se inscrever para participar do certame.

COMO CONFERIR RESULTADO DA ISENÇÃO?

O resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado por meio da Página do Participante do Enem 2024. O candidato deve entrar no portal usando o login da plataforma gov.br.

Quem solicitou a isenção em 2023 e não compareceu à prova, mas deseja pedir novamente a dispensa do valor neste ano, deve entrar na Página do Participante e justificar a ausência na ocasião — anexando, por exemplo, atestado médico ou boletim de ocorrência. Caso contrário, perderá o direito à isenção.