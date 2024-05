Prefeitura de Jericoacoara abre concurso público com 301 vagas e salários de até R$ 5 mil

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara anunciou a abertura de concurso público com 301 vagas para o Poder Executivo do município. Do total de oportunidades, 10 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em 63 cargos dos níveis fundamental, médio e superior, entre eles os de auxiliar de serviços gerais, gari, vigia, agente de trânsito, auxiliar de farmácia, cuidador de escola, guarda municipal, técnico em radiologia, assistente social, cirurgião dentista, educador físico e engenheiro ambiental (veja lista completa abaixo).

Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 5 mil, a depender do cargo. A carga horária vai de 100h semanais a 220h, a depender do cargo também.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Universidade Patativa a partir desta quarta-feira (8) e seguem abertas até o dia 9 de junho. O valor da inscrição para o nível fundamental é de R$ 80, para o nível médio é de R$ 120 e para o superior é de R$ 150.

Provas

Conforme o edital, a aplicação da prova objetiva será realizada no dia 7 de julho. Serão 30 questões distribuídas entre as áreas de língua portuguesa (10), conhecimentos gerais 10 e conhecimentos específicos (10).

A 2ª etapa constará de prova de títulos para os cargos de nível superior.

Haverá Teste de Aptidão Física (TAF) para os candidatos dos cargos de Guarda Municipal e Agente de Trânsito aprovados na prova objetiva em número correspondente ao dobro das vagas oferecidas por cargo, respeitando-se os empatados na última colocação.

Veja quadro completo de vagas

QUADRO A - PREFEITURA JIJOCA DE JERICOACOARA

Ensino fundamental completo

Auxiliar de Serviços Gerais (15);

Gari (15);

Mecânico (2);

Vigia (20)

Ensino médio completo

Agente Administrativo (10);

Agente de Trânsito (8);

Agente de Tributos (9);

Auxiliar de Farmácia (2);

Avaliador de Imóveis (1);

Cuidador Escolar (20);

Guarda Municipal (13);

Monitor do Transporte Escolar (10);

Motorista Categoria B (5);

Motorista Categoria D (5);

Técnico em Agropecuária (1);

Técnico em Radiologia (2);

Técnico de Enfermagem (8);

Técnico em Saúde Bucal (2).

Ensino superior completo

Assistente Social (3);

Cirurgião Dentista (3);

Educador Físico (2);

Enfermeiro (3);

Engenheiro Ambiental (1);

Farmacêutico (2);

Fiscal Ambiental (2);

Fiscal Sanitário (3);

Fonoaudiólogo (2);

Nutricionista (1);

Professor Educação Básica I – Educação Infantil e Ensino Fundamental I (30);

Professor Educação Básica II – Biologia (2);

Professor Educação Básica II – Educação Física (2);

Professor Educação Básica II – Geografia (2);

Professor Educação Básica II – História (2);

Professor Educação Básica II – Inglês (2);

Professor Educação Básica II – Língua Portuguesa (3);

Professor Educação Básica II – Matemática (3);

Psicólogo (3);

Terapeuta Ocupacional (1)

QUADRO B - AUTARQUIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE JERICOACOARA (ADEJERI)

Ensino fundamental completo

Agente de Limpeza e Manutenção (5);

Auxiliar de Serviços Gerais (3);

Bombeiro Hidráulico (1);

Controlador de Acesso (9);

Controlador de Veículos e Tráfego (8);

Eletricista (1);

Motorista Categoria D (7);

Operador de Máquinas Pesadas (1);

Vigia (6)

Ensino médio completo

Agente Administrativo (3);

Agente de Fiscalização (4);

Fiscal de Posturas (2);

Operador Financeiro (3);

Técnico em Turismo (1)

QUADRO C - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA (SAAER)

Ensino fundamental completo

Auxiliar de Serviços Gerais (2);

Eletricista (1);

Encanador (4);

Motorista Categoria B (1);

Motorista Categoria D (1);

Operador de Bombas (2);

Vigia (5)

Ensino médio completo

Agente Administrativo (2);

Fiscal Leiturista (4);

Operador de Eta/Ete (2)

Ensino superior completo