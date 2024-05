Instituto de Desenvolvimento do Trabalho oferta 500 vagas para teleoperadores em Fortaleza

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está ofertando 500 vagas de emprego no mês de maio. Os postos de trabalho são voltados para teleoperadores em Fortaleza, e pessoas com deficiência (PCDs) também podem concorrer.

De acordo com informações do Governo do Ceará, as oportunidades de emprego devem ser preenchidas ao longo de maio. Para participar, os candidatos podem adotar dois caminhos: virtual, encaminhando o currículo atualizado para o email vagas.benfica@idt.org.br até o dia 31 de maio, informando o nome da vaga e o número do CPF no assunto da mensagem.

Além disso, os interessados também podem procurar presencialmente qualquer unidade de atendimento do IDT/Sine portando RG, CPF, currículo atualizado, Carteira de Trabalho - física ou digital - e laudo médico (documento exigido para os PCDs).

“Vale destacar que, por se tratar de uma vaga que não exige experiência, pode representar uma boa oportunidade para jovens com ensino médio que estão em busca do primeiro emprego”, ressalta Íris Cavalcante, gerente da unidade IDT Benfica.