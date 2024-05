Fortaleza recebe feira de intercâmbio com ofertas de descontos para quem quer estudar no exterior

Fortaleza receberá na próxima terça-feira (7), a Feira do Intercâmbio STB, no Seara Praia Hotel. O evento com entrada gratuita voltado para a promoção da educação internacional ocorrerá das 15h às 20h

Segundo a comunicação do STB, interessados poderão obter descontos de até 40% na escolha do programa durante a feira. Para participar, basta realizar a inscrição no site do evento.

Na programação do evento, estarão presentes instituições internacionais como EC, Talk, English Path, Stafford, Kaplan, Amerigo, Dukes e Educatius. Haverá atendimento também para programas de ensino médio no exterior (high school); intercâmbio para público 50+; estudo e trabalho e programas de trabalho nos Estados Unidos (Au Pair e Work and Travel); graduação e pós-graduação fora do Brasil (higher education); extensão universitária; intercâmbio em família e trabalho voluntário.

Especialistas também estarão à disposição para fornecer mais informações sobre os diferentes tipos de cursos de idiomas.

Dados da Instituição mostram que, em Fortaleza, o mercado de intercâmbio avançou 0,15% em 2023 na comparação com 2022.

SERVIÇO