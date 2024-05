Centro Cultural Bom Jardim abre mais de 100 vagas em nove cursos gratuitos

A Escola de Cultura e Artes (ECA), do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), está com inscrições abertas para nove cursos básicos do ano letivo 2024/2025, com mais de 100 vagas.

As capacitações atendem a públicos de diversas idades e compõem o Eixo Formativo Básico dos Programas de Audiovisual, Cultura Digital e Teatro, sem incentivo financeiro.

As vagas são para os seguintes cursos:

Criação e Edição de Vídeos - duas turmas;

Game Design para Criação de Jogos de Tabuleiro - duas turmas;

Informática Básica - duas turmas;

Teatro (longa duração) - três turmas.

Inscrições e requisitos

As inscrições já estão abertas e seguem até terça-feira (7), de forma on-line, via formulário, ou presencialmente na secretaria da Escola de Cultura e Artes do CCBJ (Rua 3 Corações, 400 – Bom Jardim).

>> Veja edital

Segundo a ECA/CCBJ, os Cursos Básicos atendem a públicos de diversas idades que, em sua maioria, tiveram pouco ou nenhum contato com as linguagens artísticas, e trabalha as bases de cada linguagem, a formação e ampliação de repertório artístico e noções sobre as várias possibilidades de expressão artística na linguagem. As turmas atendem pessoas a partir dos 10 anos.

Os documentos necessários para a inscrição de menores de 18 anos são:

Número do RG ou Certidão de Nascimento do(a) candidato(a);

Número do RG do(a) responsável (Mãe, Pai ou Responsável Legal);

Número do CPF do(a) responsável (Mãe, Pai ou Responsável Legal);

Número do NIS (caso possua).

Já para pessoas maiores de 18 anos a documentação necessária é: