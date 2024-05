Concurso Seplag abre inscrições com 52 vagas; veja como fazer

As inscrições do concurso da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) foram abertas nessa segunda-feira (6) e seguem até o dia 27 de maio. O órgão estadual oferta 52 vagas para os cargos de analista de gestão pública e analista de planejamento e orçamento, com formação de cadastro de reserva. Os candidatos podem concorrer a salários de até R$ 17,1 mil, a depender da titulação.

Os interessados podem se inscrever no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor da taxa é de R$ 190.

Vale ressaltar que doadores de sangue, concludentes no ensino público, pessoas com deficiência, hipossuficientes e candidatos alunos cujas famílias recebam renda de até dois salários mínimos podem solicitar isenção da taxa de inscrição

Cronograma do concurso da Seplag:

Inscrições: 6 e 27 de maio

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 13 de junho

Aplicação das provas objetivas e discursivas: 21 de julho

Cargos

Conforme o edital do concurso, o cargo de Analista de Gestão Pública está dividido em quatro áreas/especialidades de atuação.

Para as áreas 1 e 2, os candidatos devem ter certificado de conclusão de graduação de nível superior em qualquer área de formação.

Para a área 3, é necessário possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciência da Computação ou afins na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Já para a área 4, é exigido diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Contabilidade.

No caso do cargo de Analista de Planejamento e Orçamento, o candidato deve ter concluído curso de nível superior em qualquer área de formação.