Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Turistas caminham pela Vila de Jericoacoara.

Negócios

Justiça barra cobrança de ingresso e mantém acesso livre à Vila de Jericoacoara

A concessionária Urbia Cataratas queria impor gradualmente uma taxa diária de visitação ao vilarejo

Luana Severo 21 de Outubro de 2025
Moradores formam as palavras Acesso Livre na praia de Jericoacoara.

Negócios

TRF5 decide nesta terça (21) sobre cobrança de ingresso para acessar a Vila de Jericoacoara

O Tribunal analisará recurso da empresa Urbia Cataratas, responsável pela administração do Parque Nacional

Redação 20 de Outubro de 2025
video carro levado pelo mar jericoacoara

Ceará

Carro atola e é levado pelo mar em Jericoacoara; veja vídeo

O carro só foi retirado do mar à noite, após a maré baixar

Redação 08 de Outubro de 2025
video protesto jericoacoara

Negócios

Moradores de Jericoacoara protestam contra ingresso para acesso à vila

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) julgará na próxima terça-feira o recurso da concessionária Urbia Cataratas

Luana Severo e Matheus Facundo 19 de Setembro de 2025
Foto que contém a atração turística natural Pedra Furada no Parque Nacional de Jericoacoara

Negócios

Justiça marca julgamento para decidir sobre cobrança de ingresso em Jericoacoara; saiba mais

Recurso é para que possa haver cobrança para quem deseja acessar o local, que faz parte do parque administrado pela concessionária

Luciano Rodrigues 16 de Setembro de 2025
Imagem da viatura da polícia militar do Ceará depedrada

Segurança

Homem é preso após depredar viatura por ordem de facção em Jijoca de Jericoacoara

A viatura danificada será periciada, enquanto as autoridades investigam quem foram os mandantes do crime

Redação 15 de Setembro de 2025
Avião da Latam decolando

Opinião

Latam vai ampliar em 10% voos de alta estação no Ceará em 2026

Ampliação em número de voos se dará na alta estação, nos meses de janeiro e fevereiro

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 12 de Setembro de 2025
avião da azul no aeroporto de fortaleza

Opinião

Azul antecipa retomada de voos em Jericoacoara e amplia operação até fevereiro de 2026

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 10 de Setembro de 2025
Fachada do Aeroporto e Jeri

Opinião

Ceará retoma discussão sobre internacionalização do aeroporto de Jericoacoara

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 28 de Agosto de 2025
Equipe dos Bombeiros atendendo ocorrência em Jericoacoara onde dois jovens americanos se feriram em acidente de quadriciclo

Ceará

Dois jovens americanos ficam feridos em acidente com quadriciclo em Jericoacoara

Acidente ocorreu na estrada de acesso ao Mangue Seco, por volta das 15h

Mylena Gadelha 17 de Agosto de 2025
1 2 3