TRF5 decide nesta terça (21) sobre cobrança de ingresso para acessar a Vila de Jericoacoara

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Pernambuco, julga, nesta terça-feira (21), a ação que discute o livre acesso à Vila de Jericoacoara, no litoral cearense. A sessão, que estava marcada para 23 de setembro, foi adiada por decisão exclusiva dos desembargadores da 2ª Turma da Corte.

No último mês, moradores locais e representantes do poder público municipal e do setor empresarial protestaram contra a cobrança de ingresso para acesso de visitantes à vila, que fica nas proximidades do Parque Nacional, administrado pela empresa Urbia Cataratas. A taxa está suspensa pela Justiça Federal desde janeiro deste ano.

A Prefeitura de Jijoca e os conselhos comunitário e empresarial da Vila de Jericoacoara consideram a cobrança "injusta".

Veja também Ceará Carro atola e é levado pelo mar em Jericoacoara; veja vídeo

Entenda o impasse na Vila de Jericoacoara

O TRF5 analisará o recurso da empresa Urbia Cataratas, que tenta manter a cobrança de ingresso para acesso à Vila de Jericoacoara. O Ministério Público Federal (MPF), por sua vez, já disse ser contrário ao pedido da concessionária, afirmando que a cobrança não tem amparo legal e representa "risco direto" ao direito de ir e vir da população.

Em entrevista ao Diário do Nordeste em setembro deste ano, o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro Cezar (PP), afirmou que a gestão é "totalmente contra essa cobrança de pedágio" e que a sociedade local quer que o acesso seja livre para todos, não só para os moradores dos três municípios próximos: Jijoca, Cruz e Camocim. "Principalmente o [visitante] estrangeiro, porque dependemos muito do turismo e esse processo vai espantar o turismo na nossa região. Vamos ter prejuízo financeiro grande", disse.

O ingresso para acessar o Parque Nacional de Jericoacoara difere da Taxa de Turismo Sustentável (TTS), que custa R$ 41,50 por pessoa e é válida por dez dias. Conforme o processo, a Urbia Cataratas pretende impor uma taxa de R$ 50 por dia no primeiro ano, chegando ao valor definitivo de R$ 120 em cinco anos.

Veja também Ceará La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará Ceará Ceará tem cemitério de freiras centenário em cidade do sertão; veja imagens

O que diz a Urbia Cataratas?

A Urbia Cataratas alega que as regras do contrato de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara foram definidas pela União e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e devem ser cumpridas pela concessionária, vencedora do processo licitatório.

A empresa defende ainda que os recursos previstos com a arrecadação são "fundamentais" para a conservação ambiental, manutenção da infraestrutura e melhoria da experiência turística.