Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TRF5 decide nesta terça (21) sobre cobrança de ingresso para acessar a Vila de Jericoacoara

O Tribunal analisará recurso da empresa Urbia Cataratas, responsável pela administração do Parque Nacional

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Moradores formam as palavras Acesso Livre na praia de Jericoacoara.
Legenda: A cobrança de ingresso para acessar a vila é rejeitada pela sociedade civil, pelo poder público e pelo conselho empresarial local.
Foto: Divulgação/Pablo Cáceres

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Pernambuco, julga, nesta terça-feira (21), a ação que discute o livre acesso à Vila de Jericoacoara, no litoral cearense. A sessão, que estava marcada para 23 de setembro, foi adiada por decisão exclusiva dos desembargadores da 2ª Turma da Corte.

No último mês, moradores locais e representantes do poder público municipal e do setor empresarial protestaram contra a cobrança de ingresso para acesso de visitantes à vila, que fica nas proximidades do Parque Nacional, administrado pela empresa Urbia Cataratas. A taxa está suspensa pela Justiça Federal desde janeiro deste ano.

A Prefeitura de Jijoca e os conselhos comunitário e empresarial da Vila de Jericoacoara consideram a cobrança "injusta".

Veja também

teaser image
Ceará

Carro atola e é levado pelo mar em Jericoacoara; veja vídeo

Entenda o impasse na Vila de Jericoacoara

O TRF5 analisará o recurso da empresa Urbia Cataratas, que tenta manter a cobrança de ingresso para acesso à Vila de Jericoacoara. O Ministério Público Federal (MPF), por sua vez, já disse ser contrário ao pedido da concessionária, afirmando que a cobrança não tem amparo legal e representa "risco direto" ao direito de ir e vir da população.

Em entrevista ao Diário do Nordeste em setembro deste ano, o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro Cezar (PP), afirmou que a gestão é "totalmente contra essa cobrança de pedágio" e que a sociedade local quer que o acesso seja livre para todos, não só para os moradores dos três municípios próximos: Jijoca, Cruz e Camocim. "Principalmente o [visitante] estrangeiro, porque dependemos muito do turismo e esse processo vai espantar o turismo na nossa região. Vamos ter prejuízo financeiro grande", disse.

O ingresso para acessar o Parque Nacional de Jericoacoara difere da Taxa de Turismo Sustentável (TTS), que custa R$ 41,50 por pessoa e é válida por dez dias. Conforme o processo, a Urbia Cataratas pretende impor uma taxa de R$ 50 por dia no primeiro ano, chegando ao valor definitivo de R$ 120 em cinco anos.

Veja também

teaser image
Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

teaser image
Ceará

Ceará tem cemitério de freiras centenário em cidade do sertão; veja imagens

O que diz a Urbia Cataratas?

A Urbia Cataratas alega que as regras do contrato de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara foram definidas pela União e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e devem ser cumpridas pela concessionária, vencedora do processo licitatório.

A empresa defende ainda que os recursos previstos com a arrecadação são "fundamentais" para a conservação ambiental, manutenção da infraestrutura e melhoria da experiência turística.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

Petrobras recebe licença para perfurar poço na Margem Equatorial

O poço a ser perfurado está localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas

Egídio Serpa
Há 9 minutos
Maior piscina da América Latina
Victor Ximenes

Maior piscina da América Latina abre em Jeri com show de Alok

Victor Ximenes
Há 48 minutos
Moradores formam as palavras Acesso Livre na praia de Jericoacoara.
Negócios

TRF5 decide nesta terça (21) sobre cobrança de ingresso para acessar a Vila de Jericoacoara

O Tribunal analisará recurso da empresa Urbia Cataratas, responsável pela administração do Parque Nacional

Redação
Há 51 minutos
Imagem mostra posto de combustível
Negócios

Petrobras reduz em 4,9% o preço da gasolina para distribuidoras

Com a redução, o preço médio de venda passa a ser de R$ 2,71 por litro

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra médicos reunidos
Papo Carreira

Enamed 2025: veja quando sai o gabarito preliminar

Nota do exame pode ser usada para ingresso em programas de residência médica

Redação e Agência Brasil
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra close-up em carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Papo Carreira

OAB: sai gabarito preliminar da 2ª fase do 44º Exame de Ordem

Cadernos de provas e padrões de respostas preliminar foram publicados

Carol Melo
20 de Outubro de 2025
Fachada de prédio da Sudene.
Victor Ximenes

Sudene aprova R$ 34,7 milhões para dois projetos no Ceará

Projetos em Maracanaú e Jaguaribara avançam na tramitação para financiamento

Victor Ximenes
20 de Outubro de 2025
Mão segura caneta durante prova de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (20)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação
20 de Outubro de 2025
Trabalhador manuseia barras de ferro fundido em oficina industrial, representando o setor metalúrgico e a produção de peças no Ceará.
Negócios

Nova planta industrial pode atrair investimentos do setor automotivo ao aeronáutico no Ceará

Fábrica será instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Letícia do Vale
20 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

ExpoCariri com triplo da área e 170 estandes espera 50 mil pessoas

Haverá cursos sobre novas técnicas e tecnologias usadas nos diferentes ramos da agropecuária. A Faec estima negócios de R$ 30 milhões.

Egídio Serpa
20 de Outubro de 2025
Imagem mostra campo com mais de 5 búfalos pastando.
Negócios

Paracuru e Pentecoste concentram criação de búfalos, e rebanhos crescem 20% no Ceará

Estado tem condições climáticas favoráveis para a produção do animal

Paloma Vargas
20 de Outubro de 2025
Volantes de apostas expostos em uma casa lotérica da Caixa, representando as loterias do dia com jogos como Quina, Lotofácil e Lotomania.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 10,5 milhões nesta segunda (20)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar

Redação
20 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Para agroindustrial, estratégia de Lula e do PT preocupa

Com Jorge Messias, presidente Lula amplia maioria no STF, tira proveito das divergências na direita e, com Trump, melhora a popularidade

Egídio Serpa
20 de Outubro de 2025
Foto que contém a Estação Ferroviária de Sobral, abandonada e atualmente sede da Escola de Belas Artes de Sobral.
Negócios

O que se sabe sobre o trem de passageiros entre Fortaleza e Sobral?

Interligação ferroviária utilizaria infraestrutura já existente

Luciano Rodrigues
19 de Outubro de 2025
Cartelas de Mega-Sena.
Negócios

Duas apostas de Fortaleza ganham quase 300 mil na Mega-Sena 2929

Aposta simples de seis dezenas da Mega-Sena custa R$ 4,50

Redação
18 de Outubro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6856, deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 9,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1216 de hoje 18/10; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 295 de hoje 18/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6010, deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3516, deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2929 deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 47,8 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2309 de hoje, 18/10; prêmio é de R$ 36,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1130 de hoje, 18/10; prêmio é de R$ 3,3 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
18 de Outubro de 2025
Fachada moderna do Aeroporto Internacional de Natal, administrado pela Zurich Airport Brasil, com estrutura de vidro e cobertura metálica curva sob céu azul.
Igor Pires

Ameaça de bomba suspende operações no aeroporto de Natal

Pelo menos duas aeronaves em aproximação para Natal precisaram alternar para João Pessoa

Redação
18 de Outubro de 2025
Pessoas saem de agência da Previdência Social em Fortaleza, representando o atendimento e as filas do INSS no Ceará.
Negócios

INSS suspende novos empréstimos consignados de quatro bancos; veja lista

Instituto aponta irregularidades por parte das instituições.

Redação
18 de Outubro de 2025
Smartphone com aplicativo WhatsApp Business ligado em cima de um teclado de computador.
Negócios

Mudança no WhatsApp Business eleva custos e preocupa empreendedores cearenses

A plataforma passou a cobrar uma taxa de R$ 0,33 por mensagem

Milenna Murta*
18 de Outubro de 2025
Trabalhadores atuam em linha de produção industrial com garrafas e caixas empilhadas, representando a atividade fabril no Ceará.
Negócios

Investimentos milionários vão gerar 2,9 mil empregos em 15 cidades do Ceará

Aportes são referentes a empresas interessadas em investir no Estado e negócios que já operam na região

Letícia do Vale
18 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Uma coalização pelo agro da Ibiapaba, que cresce com tomate

Nos próximos dias 23 e 24, a cidade de Guaraciaba receberá a primeira edição do Coalizão Agro, que reunirá grandes especialistas em hortifrutis e gestão de água

Egídio Serpa
18 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6855, desta sexta-feira (17/10); prêmio é de R$ 8,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6855, desta sexta-feira (17/10); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
17 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2837 – Sorteio de sexta-feira, 17/10; Prêmio de R$ 2,4 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2837 – Sorteio de sexta-feira, 17/10; Prêmio de R$ 2,4 milhões

Apostas para a Lotomania 2837 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
17 de Outubro de 2025