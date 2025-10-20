Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem cemitério de freiras centenário em cidade do sertão; veja imagens

A comunidade busca regularizar o espaço para que as religiosas enterradas em Fortaleza possam ter seus restos mortais transferidos para a serra.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
Ceará
Imagem de um local com túmulos de sepulturas com cruzes e placas, rodeado por árvores e uma escadaria de pedra ao lado, em um ambiente tranquilo e memorial.
Legenda: Localizado no distrito Dom Maurício, o Mosteiro Santa Cruz atualmente é administrado pelas Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição.
Foto: Camila Araújo

Na pacata Serra do Estevão, a 22 quilômetros de Quixadá, no sertão do Ceará, um cemitério discreto guarda a memória das religiosas que ajudaram a construir a história espiritual e social da região. As freiras que hoje administram o local não sabem a data exata de sua origem, mas a missão está presente naquela área desde o século passado.

O cemitério de freiras, como é conhecido no entorno, não tem um nome formal. No lugar, 38 religiosas estão enterradas, e o último sepultamento ocorreu em 2021. A propriedade está em um lugar recluso, afastado, onde as pessoas costumam ir, inclusive, para refletir e meditar.  A manutenção do mosteiro se dá a partir da arrecadação com hospedagens e a realização de retiros.  

Mantido pelas Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, o cemitério de freiras passa por um processo de adequação junto ao à Prefeitura da cidade, já que a administração do local buscar conseguir autorização para transferir para lá freiras sepultadas em Fortaleza, reforçando o vínculo de pertencimento à comunidade onde viveram e serviram.

A administração do cemitério é responsabilidade da comunidade que também cuida da Ecopousada São José, instalada no antigo Mosteiro de Santa Cruz. A irmã Maria Nilsa Lima, 50 anos, explicou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que a manutenção é simples, feita no dia a dia pelas próprias religiosas. “Somos nós que limpamos, que cuidamos. No Dia de Finados, vamos até lá, rezamos, lembramos das mais velhas. É um espaço nosso, de respeito e carinho”, diz.

O processo prático do sepultamento ocorre por meio de uma funerária. Segundo a irmã Nilsa, as religiosas têm plano funerário e, quando ocorre um óbito no local, após o atestado emitido pelo médico, funcionários da empresa realizam o enterro. 

Para além da manutenção física, o cemitério é visto como parte viva da história das SMIC.

Nos relatos mais antigos, aparece em uma crônica de 1974, quando as Irmãs Iolanda, Eufrásia e Berchmans descreveram uma caminhada pela serra, mencionando que ‘no cemitério, cada sepultura é um canteiro, cujas angélicas contrastam com o verde da folhagem’. 

Para a administradora do ambiente, o cemitério simboliza a continuidade da vida em comunidade mesmo após a morte. “Faria muito sentido a gente continuar em comunidade, vamos dizer assim, no cemitério. Às vezes até brincamos, porque hoje somos apenas quatro irmãs, e quando vamos lá, vemos tantas sepultadas. É como se a maior parte da comunidade já estivesse ali”, comenta.

Preservação da memória

A iniciativa de regularização faz parte de um movimento mais amplo de preservação da história das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus (SMIC), que chegaram à Serra do Estevão em julho de 1929, a convite de Dom Manuel da Silva Gomes, então Arcebispo de Fortaleza.

Elas foram recebidas com o desafio de restaurar o Mosteiro de Santa Cruz, abandonado havia 14 anos e em ruínas. As religiosas escalaram a serra, enfrentando as adversidades do terreno e grandes dificuldades financeiras.

Nos primeiros anos, viveram com simplicidade, sustentando-se com o próprio trabalho — dedicavam-se à agricultura, à criação de animais e a pequenas atividades manuais. O acesso à serra era feito apenas a cavalo, o que tornava a vida comunitária ainda mais isolada e desafiadora.

Cemitério com muro de cimento, grade de ferro e cruzes brancas em um ambiente ao ar livre, cercado por árvores e vegetação, sob céu azul.
Foto: Camila Araújo

Ao longo das décadas, as Irmãs Missionárias desempenharam um papel essencial na assistência social e espiritual do Distrito de Dom Maurício, área que engloba a Serra do Estevão. O antigo Mosteiro de Santa Cruz transformou-se na Casa de Repouso São José (CRSJ), enquanto o Colégio São José, anexo ao prédio principal, deu origem a um sanatório voltado para pacientes com tuberculose — uma iniciativa inspirada na salubridade do clima serrano. Posteriormente, o espaço se tornou o Convento das SMIC, ampliando o alcance das ações de caridade.

Em 1949, foi criado o Ambulatório Dom Manuel da Silva Gomes, voltado ao atendimento de pessoas pobres da região. As irmãs distribuíam remédios, faziam curativos e acompanhavam doentes. Irmã Argemira Távora, que era dentista, mantinha um consultório odontológico dentro do mosteiro.

No campo da educação, a Irmã Escolástica Hilmer organizou uma escola para cerca de 40 crianças da redondeza, fornecendo material didático e merenda — muitas vezes a única refeição do dia para os alunos. As ações das SMICs contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento comunitário e para o fortalecimento dos laços de solidariedade e fé que ainda marcam o local.

Veja também

teaser image
Verso

Galeria da Liberdade é inaugurada em espaço onde ficavam os restos mortais de Castelo Branco

teaser image
Ceará

‘Cidade medieval’ com castelo e catedral é construída no interior do Ceará; veja imagens

teaser image
Ceará

Após mudança de mausoléu, restos mortais de Castelo Branco ficarão no Ceará; veja novo local

Raízes históricas 

O Mosteiro de Santa Cruz foi fundado em 1899 pelos beneditinos vindos de Olinda (PE), que buscavam um lugar salubre e protegido das epidemias que assolavam o litoral. O clima seco e saudável da serra foi visto como ideal para formação religiosa e refúgio contra a febre amarela, que havia vitimado monges no Nordeste, conforme detalha o trabalho da pesquisadora Isaldete Almeida intitulado "Evangelização em tempos de conflitos: a Casa de Repouso São José durante o regime militar de 1964", defendido na Universidade Estadual do Ceará (Uece) em 2017.  

Anos depois, em 1923, chegaram à região as primeiras Missionárias da Imaculada Conceição. Seis anos mais tarde, elas receberam, em usufruto perpétuo, o patrimônio do antigo mosteiro, onde estabeleceram uma casa de formação e, ao lado, a Casa de Repouso São José — espaço que combinava retiro espiritual e cuidados de saúde, considerado refúgio contra a exaustão física e emocional, também segundo a pesquisa da historiadora. 

Descrita pelo escritor e historiador José Bonifácio de Sousa como “um oásis em meio à aspereza dos sertões”, na edição de 1947 da Revista do Instituto do Ceará, a Serra do Estevão sempre foi associada à salubridade e à tranquilidade.

Veja mais imagens do cemitério:

Túmulo com cruzes brancas em um cemitério ao ar livre, com árvores ao fundo e céu azul, em um ambiente de tranquilidade e homenagem aos falecidos.
Foto: Camila Araújo

Cemitério com muro de cimento, grade de ferro e cruzes brancas em um ambiente ao ar livre, cercado por árvores e vegetação, sob céu azul.
Foto: Camila Araújo


*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Imagem de um local com túmulos de sepulturas com cruzes e placas, rodeado por árvores e uma escadaria de pedra ao lado, em um ambiente tranquilo e memorial.
Ceará

Ceará tem cemitério de freiras centenário em cidade do sertão; veja imagens

A comunidade busca regularizar o espaço para que as religiosas enterradas em Fortaleza possam ter seus restos mortais transferidos para a serra.

Ana Alice Freire*
Há 37 minutos
Vista aérea de área de Fortaleza, com casas, prédios e o shopping Rio Mar Papicu ao fundo
Ceará

O que é o Plano Diretor e por que ele molda o crescimento de Fortaleza

Gabriela Custódio
Há 37 minutos
Imagem mostra rua de Fortaleza, no Ceará. Na pista trafegam um carro branco e, ao lado dele, uma motocicleta. Acima da imagem aparecem dois semáforos e placas de trânsito.
Ceará

Motoristas do CE podem ter multas perdoadas; veja quem tem direito

Penalidades como não uso de viseira em motocicleta serão convertidas em advertências educativas.

Redação
Há 37 minutos
Cadela foi encontrada e acolhida neste sábado (18).
Ceará

Cadela Bia, agredida com pedaço de madeira no Cariri, se recupera em clínica

Homem responsável pelo crime foi preso por maus-tratos a animais.

Redação
19 de Outubro de 2025
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.
Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Nicolas Paulino
19 de Outubro de 2025
Açude Banabuiu com parte do reservatório com água
Ceará

Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Sertões de Crateús, Médio Jaguaribe e Banabuiú têm reservatórios abaixo de 33%

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza
Ceará

Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza

Mulher queria retirar remédios com receita vencida

Redação
18 de Outubro de 2025
‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 
Ceará

‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino
18 de Outubro de 2025
Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó
Ceará

Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó

Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros

Redação
17 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.
Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo
17 de Outubro de 2025
Vista da barragem do Castanhão.
Ceará

Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

É a primeira vez que um veículo brasileiro conquista o 1º lugar no Prêmio Lincoln de Jornalismo.

Redação
17 de Outubro de 2025
Ceará

Entenda impasse que envolve denúncias de ilegalidade de obra em terreno do Aeroporto de Fortaleza

A Aerotrópolis disse que as atividades do empreendimento foram devidamente licenciadas pela Semace, por meio da licença.

Thatiany Nascimento
17 de Outubro de 2025
Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens
Ceará

Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens

No local, será erguido um edifício com 100m de altura.

Clarice Nascimento
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ultrasaldão Simplifique oferece descontos de até 50% em mais de 20 mil itens

Ação promocional inédita da Simplifique Home Center acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com condições exclusivas em todas as lojas do Ceará

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ceará Sem Fome promove qualificação gratuita e geração de renda

Iniciativa do Governo do Estado oferece cursos profissionalizantes para beneficiários do programa e familiares, fortalecendo a autonomia econômica e o combate à insegurança alimentar.

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.
Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento
16 de Outubro de 2025
Evandro Leitão em discurso na Prefeitura de Fortaleza
Ceará

Evandro antecipa feriado do Dia do Servidor Público em Fortaleza

Decisão semelhante já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas para servidores estaduais

Redação
16 de Outubro de 2025
Por conta do problemas com os semáforos, motoristas estão comentando várias infrações.
Ceará

Semáforos quebrados na avenida Washington Soares provocam engarrafamento

Trânsito segue com lentidão na região

Redação
16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.
Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino
16 de Outubro de 2025
Ciclista de boné e mochila branca pedalando sobre uma faixa de pedestres em uma rua urbana movimentada. Carro preto estacionado à esquerda e prédios ao fundo.
Ceará

Ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís terá projeto alterado; veja mudanças

Prefeitura de Fortaleza explica ajuste técnico foi avaliado por secretarias e não será regra para as próximas estruturas cicloviárias

Clarice Nascimento
15 de Outubro de 2025