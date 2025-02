Com diversas opções, Quixadá se destaca como polo de turismo de aventura no Ceará

A cidade de Quixadá, localizada no Sertão Central do Ceará, destaca-se como um importante polo de turismo radical no Brasil. Conhecida como a "Terra dos Monólitos", o município oferece uma variedade de práticas para os entusiastas de esportes e amantes da natureza.

“Quixadá é um dos principais destinos turísticos de aventura no Ceará, conhecido especialmente por suas formações rochosas únicas, como a Pedra da Galinha Choca, além das condições ideais para atividades esportivas”, relata Eduardo Bismarck, secretário do turismo do Ceará.

O voo livre é uma das principais atrações de Quixadá. As condições geológicas e climáticas favoráveis tornam o município um dos melhores locais do mundo para a prática de parapente e asa-delta.

A Serra do Urucum e o Açude do Cedro são pontos de destaque que proporcionam decolagens e pousos seguros, além de cenários deslumbrantes. Desde a década de 1990, Quixadá ganhou reconhecimento internacional, sediando competições nacionais e etapas do Campeonato Mundial de Voo Livre.

Para os adeptos de atividades terrestres, as trilhas no município oferecem desafios variados. A geografia singular da região apresenta trilhas curtas com obstáculos e percursos mais longos sem muitos impedimentos, levando os aventureiros a paisagens que encantam e proporcionam contato direto com a natureza.

Legenda: Prática de rapel e escalada também é favorecida pelas imponentes formações rochosas que cercam a cidade. Foto: Gentil Barreira

“As trilhas variam entre níveis fáceis e avançados, passando por formações rochosas impressionantes, mirantes naturais e áreas de vegetação típica da caatinga. Trilhas como as da Serra do Estevão e do Açude do Cedro são bastante procuradas, proporcionando contato direto com a biodiversidade local e vistas panorâmicas”, afirma Eduardo Bismarck.

A prática de rapel e escalada também é favorecida pelas imponentes formações rochosas que cercam a cidade. Essas atividades, juntamente com o ciclismo, permitem aos visitantes explorar as peculiaridades geológicas locais, ao mesmo tempo em que testam seus limites físicos e mentais.

Para aqueles que buscam uma experiência mais imersiva, Quixadá oferece opções de camping em meio à natureza, permitindo que os visitantes aproveitem noites sob as estrelas e acordem contemplando as paisagens sertanejas. Recentemente, alternativas de "glamping" têm surgido, combinando o contato direto com o ambiente natural junto ao conforto de acomodações sofisticadas.

“O turismo em Quixadá é um importante vetor de desenvolvimento econômico e social. Ele atrai visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo, movimentando setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços especializados, como guias e instrutores de esportes radicais”, finaliza o secretário.

Logo, Quixadá se consolida como um destino imperdível para os amantes do turismo de aventura, oferecendo uma combinação única de atividades emocionantes e belezas naturais, que proporcionam experiências inesquecíveis.

Mais informações



Site: https://quixada.ce.gov.br/

Instagram: @prefeituradequixadace