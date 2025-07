‘Cidade medieval’ com castelo e catedral é construída no interior do Ceará; veja imagens

Uma espécie de réplica de cidade encantada, de inspiração neomedieval, surge no meio do sertão cearense, trazendo e virando história, no município de Umirim, na microrregião de Itapipoca, a cerca de 90 km de Fortaleza.

O empreendimento, instalado dentro de uma fazenda particular, tem réplicas fiéis de um castelo medieval, inspirado em construções da cidade de Serpa, na região do Alentejo, em Portugal. O local, que ainda está em obra, com parte dos equipamentos já funcionando e recebendo vistas, abriga ainda dois portais, uma catedral e uma muralha, todos de pedra.

A obra é fruto do imaginário de Oscar Spindola, professor, historiador e empresário sobralense apaixonado pelo medievo. “É, na verdade, um castelo neo-medieval, como na Ilha da Madeira (Portugal), neo-árabe, né? Porque a península ibérica era ocupada pelos árabes. O desenho é meu. Bom, na verdade, a gente (empreendimento) conta a história da Península Ibérica, a luta dos cristãos para prevalecer o cristianismo em toda Europa”, conta Júlio Barros, professor e coordenador da Equipe de Artes e Ofícios Tradicionais e Contemporâneos da Cidade Encantada.

Tudo foi pensado de acordo com a política dos 5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar). O material utilizado para dar vida ao sonho medieval consiste em jazidas locais e estrada em superfície. Tudo sem danos ambientais, garante Júlio. "Basicamente calcário dolomítico rico em basalto e mica com peso de 2.700 m³", explica o professor.

Cidade tem centro histórico

Na cidade, haverá espaço para eventos com capacidade para até 60 mil pessoas, parque aquático, heliponto, aeroporto, e cinco restaurantes, com um quase concluído e prestes a se tornar o maior que existe nessa região.

“Já tem três restaurantes funcionando. Um deles, que é um restaurante persa árabe, é indescritível, é o restaurante mais bonito do Ceará. Grandes figuras, todos que vão lá ficam fascinados e falam que não tem nada mais bonito no Ceará”, defende Júlio. A fazenda abriga também o internato do curso de Medicina Veterinária de uma universidade da região.

Sobre a grandiosidade, o professor diz que "é uma cidade maior que um monte de cidades que vocês conhecem no Ceará" e acrescenta: “Nós temos dois mil monumentos que merecem qualquer proteção jurídica que poderiam fazer. Edificações muito grandiosas. Não existe nenhum monumento lá que seja menor que o arco de Sobral (com 22 metros). Vai virar referência”, se orgulha Júlio.

O local mistura épocas, conceitos e arquiteturas, pois conta com a réplica de uma cidade colonial. Júlio Barros detalha que, neste ambiente, as construções se inspiram no Brasil de 1740 até a chegada da família real portuguesa, em 1808. Ainda não há previsão para a conclusão das obras. Mas as instalações já recebem curiosos. A visitação, atualmente, é feita somente por agendamento.