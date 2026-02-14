Agro do Ceará se reúne em Iguatu no dia de São José

O município de Iguatu foi escolhido para sediar, no simbólico Dia de São José (19 de março), o Conexão Agro, evento da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) voltado ao fortalecimento do agro cearense.

Segundo Amilcar Silveira, presidente da Faec, o foco será na capacitação, integração e troca de experiências entre produtores, técnicos, empresários e instituições ligadas ao agronegócio.

A projeção é de um público de 1.500 participantes. A programação inclui palestras, oficinas e atividades técnicas, com o objetivo de promover inovação, boas práticas produtivas e gestão no campo, por meio de uma ação integrada de serviços, na qual os parceiros disponibilizam atendimentos, orientações e serviços à população.

“O Conexão Agro é um espaço de diálogo, aprendizado e conexão, pensado para levar informação de qualidade e oportunidades diretamente aos produtores do interior”, dia Amílcar Silveira.