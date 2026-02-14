App do Banco do Brasil tem instabilidade e fica fora do ar neste sábado (14)

O aplicativo do Banco do Brasil (BB) apresentou instabilidade na manhã deste sábado (14) e ficou fora do ar para usuários. Segundo o site Downdetector, especializado no monitoramento de sites e apps, os problemas teriam iniciado por volta das 7h.

Usuários relataram dificuldades para realizar login no aplicativo móvel, assim como para conduzir operações no internet banking e fazer pagamentos por meio do Pix.

O pico de instabilidade foi registrado às 9h57, ainda conforme dados analisados pelo Downdetector, com os relatos caindo a partir das 11h.

Cerca de 75% das notificações estão relacionadas aos problemas com login, enquanto 15% citam a dificuldade no Pix e apenas 10% com operações no Internet Banking.

No X, antigo Twitter, usuários reclamaram da situação e ainda citaram que os canais de atendimento por telefone também estavam inacessíveis durante a manhã de sábado (14).

Até o momento, o Banco do Brasil não se pronunciou sobre o caso.