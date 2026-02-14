Diário do Nordeste
Confira o resultado da Quina, concurso 6954, deste sábado (14/02); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6954 vai sortear um prêmio de R$ 600 mil. O sorteio acontece hoje (14/02), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até às 20:30h e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº JogadosValor da ApostaChance de Acerto
5R$ 3,0024.040.016
6R$ 15,004.006.669
7R$ 52,501.144.763
8R$ 140,00429.286
9R$ 315,00190.794
10R$ 630,0095.396
11R$ 1.155,0052.035
12R$ 1.980,0030.354
13R$ 3.217,5018.679
14R$ 5.005,0012.008
15R$ 7.507,508.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

