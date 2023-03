Ex-secretário adjunto de Monsenhor Tabosa, preso com arma de fogo, é suspeito de cometer homicídio

O ex-secretário adjunto de Meio Ambiente de Monsenhor Tabosa, Francisco Wanderson Lopes de Souza, de 28 anos, preso em flagrante na posse de uma arma de fogo e suspeito de integrar uma facção criminosa, também é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por participação em um homicídio, ocorrido naquele Município, no Interior do Ceará.

A informação foi citada no Relatório Final de outra investigação, da Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa, que indiciou Francisco Wanderson pelos crimes de integrar organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A reportagem teve acesso ao documento, que foi enviado ao Poder Judiciário no último dia 3 de março.

Francisco Antônio da Silva Pereira, de 21 anos, foi encontrado morto em um terreno deserto, ao lado da Rua Farias Lessa, no bairro Carrapicho, no dia 19 de outubro do ano passado.

O ex-secretário municipal é um dos suspeito de cometer o crime. Conforme o Relatório da Polícia Civil, "com base em investigações preliminares, após a realização de inúmeras diligências surgiram informações dando conta da identificação de fundadas razões que demonstraram supostamente a participação do ora investigado no crime citado".

As investigações da PC-CE também descobriram que Francisco Wanderson é uma das lideranças de uma facção de origem carioca em Monsenhor Tabosa e é conhecido no mundo do crime como 'Cavaleiro', "responsável pela comercialização e distribuição das drogas na cidade".

Em audiência de custódia, o suspeito denunciou à Justiça Estadual que foi torturado por policiais militares, ao ser preso no dia 24 de fevereiro último. O juiz enviou cópias dos autos à Promotoria responsável por apurar as agressões policiais e à Corregedoria da Polícia Militar do Ceará (PMCE), "para ciência e adoção das providências necessárias ao esclarecimento dos fatos".

Prisão e exoneração do cargo

Francisco Wanderson Lopes de Souza foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo de origem turca, na sua residência, na zona rural de Monsenhor Tabosa, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, em uma investigação contra uma organização criminosa.

Em um compartimento entre a pia da cozinha e a parede, os agentes de segurança encontraram uma pistola calibre 9mm, de origem turca, com a numeração raspada e pintada com várias caveiras, um carregador de pistola e 54 munições. Também foram apreendidos, no imóvel, três aparelhos celulares e uma balança de precisão.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram à equipe da Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que Francisco Wanderson reconheceu que guardava drogas para uma organização criminosa.

Interrogado pela Polícia Civil, o suspeito admitiu que ocupava a função de secretário adjunto de Meio Ambiente do Município de Monsenhor Tabosa, mas preferiu se manter em silêncio sobre as acusações contra ele. A defesa do suspeito não foi localizada.

Após a notícia da prisão, a Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa decidiu exonerar o servidor da função de secretário adjunto de Meio Ambiente.

