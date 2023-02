Prefeitura de Monsenhor Tabosa exonera secretário suspeito de ser membro de facção criminosa

A Prefeitura de Monsenhor Tabosa exonerou o secretário adjunto do Meio Ambiente, identificado como Francisco Wanderson Lopes de Souza, de 28 anos, após suspeita de envolvimento com facções criminosas. A administração municipal afirmou que a decisão foi tomada enquanto as informações são esclarecidas.

O secretário foi preso em flagrante na última sexta-feira (24) na posse de uma arma de fogo de origem turca. Os policiais estavam realizando uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão na residência de Wanderson por suspeita de comercialização de drogas.

Segundo os policiais, o secretário reconheceu que guardava drogas para uma organização criminosa.

Posicionamento da prefeitura

A Prefeitura de Monsenhor Tabosa afirmou que preza pela transparência, a ética e o respeita ao povo. A decisão foi tomada após o conhecimento da operação contra relacionada ao secretário adjunto.

Confira a nota da Prefeitura de Monsenhor Tabosa na íntegra:

"A Prefeitura de Monsenhor Tabosa informa que repudia, veementemente, qualquer ato ilícito ou criminoso. Sobre a prisão que aconteceu nesta sexta-feira, dia 24, de um colaborador lotado na Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, comunicamos que a administração pública municipal ao tomar conhecimento da ação, procedeu com a exoneração do servidor até que todos os fatos sejam esclarecidos.

A gestão municipal preza pela transparência, ética, respeito ao povo e compromisso com a cidade".