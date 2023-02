Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros em veículo parado em estrada no Ceará

O corpo de um homem de 49 anos foi encontrado com marcas de tiros, em um veículo parado em uma estrada, no Município de Cariús, no Interior Sul do Ceará, na manhã deste sábado (25). A vítima, que estava no banco do passageiro, não teve a identidade revelada.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um homicídio ocorrido neste sábado (25), em Cariús - Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21) do Estado".

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota Na ocasião, um homem de 49 anos foi encontrado sem vida, dentro de um veículo, em uma estrada da zona rural do município. A vítima apresentava lesões oriundas de disparos de arma de fogo."

A SSPDS informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e realizaram diligências. Um procedimento para investigar o caso foi registrado na Delegacia Regional de Iguatu, da PC-CE.

Conforme a Pasta, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, através de denúncias para o telefone (88) 3581-0307, da Delegacia de Iguatu.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.