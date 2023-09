Piso da enfermagem: prefeituras no Ceará aceleram aprovação do piso para não perder prazo de recurso

Mais de 20 prefeituras cearenses aceleraram, nas últimas semanas, o trâmite para aprovação e implementação do piso da Enfermagem nos municípios. A corrida contra o tempo busca evitar que as gestões atrasem o recebimento dos recursos da União para pagamento da remuneração mínima nacional dos profissionais por falta de adequação normativa.

Na semana passada, o Ministério da Saúde informou que o primeiro repasse da verba complementar para estados e municípios será feito no dia 21 deste mês. Somente entre esta segunda (11) e quinta-feira (15), 13 prefeituras cearenses enviaram projeto de lei sobre a medida para as Câmaras Municipais. Em outras sete, as medidas já foram aprovadas pelos vereadores ou sancionadas pelos gestores no período. São elas:

Piso aprovado ou sancionado nesta semana

Ararendá

Cariús

Limoeiro do Norte

Milhã

Piquet Carneiro

Quiterianópolis

Tabuleiro do Norte

Piso enviado ao Legislativo nesta semana

Coreaú

Monsenhor Tabosa*

Palmácia

Iguatu

Quixelô

Camocim

Icó

Russas

Ibicuitinga

Massapê

Barroquinha

Nova Russas

Jaguaruana

A Prefeitura de Monsenhor Tabosa já paga o piso da enfermagem desde fevereiro deste ano. Todavia, a proposta aprovada no início do ano não contemplava contratos temporários. Agora, o prefeito Salomão (PDT) enviou projeto para contemplar também os temporários.

Os 184 municípios cearenses devem receber R$ 132,9 milhões para pagamento do piso da enfermagem no dia 21 de setembro, conforme consta em portaria do Ministério da Saúde publicada no mês passado (nº 1.135/2023). Os valores contemplam os meses de maio, junho, julho e agosto. Ou seja, para efeito retroativo, já que a lei federal estabelece a vigência do piso a partir de maio deste ano. O objetivo é que a remuneração mínima nacional seja efetivada na folha salarial de setembro, paga em outubro. Já o Estado, ficará com uma fatia de R$ 16,1 milhões.

O piso salarial da categoria é de:

R$ 4.750 para enfermeiros;

70% do valor para o Técnico de Enfermagem, que corresponde a R$ 3.325;

50% para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira, que corresponde a R$ 2.375.

Pelo menos 32 municípios já regulamentaram remuneração mínima nacional. Além deles, a Assembleia Legislativa do Ceará (Aprece) aprovou, na semana passada, lei que regulamenta o pagamento do piso para funcionários do Estado, após chegar a um acordo com a categoria quando a matéria estava em discussão na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O texto sofreu resistência por conta da carga horária de 44 horas semanais e por permitir que gratificações integrassem o cálculo para atingir o piso. Os dois itens foram mantidos, mas a classe conseguiu garantir no texto o cálculo do piso para efeito de férias, 13º salário e previdência como parte do complemento salarial e a paridade no pagamento do salário-base garantido pela lei federal entre servidores aposentados e colaboradores que estão em atividade.

O texto aprovado deve servir de referência para os projetos que serão elaborados por administrações municipais do Ceará.

Imbróglios

A aprovação do piso da Enfermagem não tem sido fácil para todas as gestões. Na Capital, por exemplo, um projeto de lei sobre o assunto foi enviado pelo prefeito José Sarto (PDT) no dia 31 de agosto e ainda está em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza. O principal ponto de impasse é o que estabelece que complementações nos vencimentos dos trabalhadores podem ser incorporadas ao cálculo do piso — semelhante ao que o Estado fez com as gratificações.

A categoria, por sua vez, quer o valor do piso no salário-base, mas enfrenta resistência porque a lei federal que instituiu o piso não estabelece essa previsão.

Nesta semana, no entanto, o texto da matéria avançou na Câmara Municipal de Fortaleza. O texto-base do projeto de lei do piso foi aprovado nas comissões conjuntas de Constituição e Justiça (CCJ), Saúde e Orçamento da Casa. Agora, os vereadores irão se debruçar sobre as 25 emendas apresentadas. A expectativa é que a proposta possa ser votada na próxima semana, para que a prefeitura de Fortaleza não corra risco de não receber os recursos da União, conforme apontou o presidente da CCJ, vereador Lúcio Bruno (PDT).

"Nós temos um prazo até 21 de setembro, que é o prazo para o Governo Federal encaminhar a verba para os municípios. A gente tem que correr e eu acredito que até próxima semana já será resolvido", justificou Lúcio Bruno.

As divergências no texto do projeto também são vivenciadas por outras prefeituras. Por meio de nota, a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) informou que os projetos de lei enviados pelos gestores "devem ser expressos quanto à instituição do piso salarial para a categoria da Enfermagem", ao contrário de "mensagens genéricas que visam apenas possibilitar o rateio dos valores repassados" e não instituem o piso como salário-base.

Além disso, a Fetamce também reforçou que as prefeituras não têm obrigação de estabelecer jornada semanal de 44 horas.

"No que se refere à jornada de trabalho, os debates legislativos que resultaram na lei Nº 14.434/2022 não consideraram uma jornada semanal de 44 horas, porque não é a realidade prevalecente, seja no setor público, seja no setor privado. Pelo contrário, há recomendação da Organização Mundial da Saúde pela prevalência do limite de 30 horas semanais, ademais, o piso deverá ser pago em sua integralidade independentemente da jornada de trabalho praticada", ressaltou a Federação.

Confira abaixo a lista de municípios que já aprovaram o piso da enfermagem e os que já enviaram projetos para o Legislativo. A lista foi elaborada pelo Diário do Nordeste a partir de anúncios de projetos aprovados e sancionados pelos gestores cearenses.

Municípios que já avançaram no piso da Enfermagem

Em discussão no Legislativo

Barroquinha

Boa Viagem

Camocim

Cariús

Cascavel

Coreaú

Fortaleza

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Jaguaruana

Maracanaú

Massapê

Monsenhor Tabosa (enviou novo projeto para incluir, também, temporários)

Nova Russas

Palmácia

Pedra Branca

Quixadá

Quixelô

Russas

Sobral

Aprovados ou sancionados