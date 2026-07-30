Idosa encontrada em casa com graves lesões morre após 34 dias internada

Caso aconteceu no Crato em 25 de junho e é investigado pela Polícia Civil do Ceará.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 15:47
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Legenda: Maria Aparecida Brito Nunes, de 67 anos, havia trabalhado como técnica de enfermagem, era formada em pedagogia e tinha sido aprovada recentemente em um concurso público.
Foto: Reprodução.

A aposentada Maria Aparecida Brito Nunes, de 67 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (30), no Crato, após passar 34 dias internada por conta de graves lesões das quais foi vítima na própria casa.

No último dia 25 de junho, a idosa foi encontrada em casa, no Centro do município, com lesões no rosto e tendo sofrido um traumatismo craniano. Maria Aparecida havia trabalhado como técnica de enfermagem, formada em pedagogia e tinha sido aprovada recentemente em um concurso público.

A vítima morava sozinha. Um membro da família relatou, ainda, que não houve registro de roubo no local e que uma testemunha viu um homem deixando a residência da idosa na madrugada do dia do crime.

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Um boletim de ocorrência foi registrado. A Delegacia de Defesa da Mulher do Crato identificou um suspeito de envolvimento na morte da idosa

Além disso, pedidos de exames complementares foram expedidos para precisar a causa da morte da aposentada. Diligências também seguem sendo realizadas para elucidar as circunstâncias do crime.

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