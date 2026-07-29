Cabeça e braço de homem são encontrados em praia de Fortaleza

A cabeça e o braço de um homem de 33 anos foram encontrados em uma praia localizada no bairro Pirambu, em Fortaleza, na terça-feira (28).

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE), o homem possuía antecedentes por homicídio, lesão corporal no contexto de violência doméstica, associação criminosa e dois registros por tráfico de drogas.

A 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso como homicídio doloso, de acordo com a PCCE.

A entidade ainda aguarda o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para elucidar as circunstâncias do caso, bem como identificar a autoria do crime.

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OUTROS CASOS

A última ocorrência do tipo, em uma praia do Ceará, foi registrada no dia 14 deste mês, na faixa de areia da praia do Cumbuco.

Uma cabeça de corpo humano foi encontrada por populares. No dia anterior, um cadáver com sinais de extrema violência foi encontrado nas proximidades do local. O corpo estava sem braços, pernas e cabeça.