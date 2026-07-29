Dupla é presa em Fortaleza com 37 celulares frutos de roubos ou furtos

Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, sob suspeita de portar 37 aparelhos celulares adquiridos de maneira ilegal. A captura ocorreu na última segunda-feira (27).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os suspeitos são apontados como integrantes de um grupo criminoso especializado em roubos e furtos, especialmente em eventos festivos.

Além dos mais de 30 celulares - alguns deles com histórico de roubo ou furto -, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) apreendeu 31 cartões, oito relógios, documentos, uma motocicleta, um automóvel e outros aparelhos eletroeletrônicos.

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Antecedentes criminais

Ainda conforme a SSPDS, ambos os suspeitos já possuem antecedentes por receptação.

O homem de 21 anos também acumula passagens por roubo, crime contra a fé pública, alterar sinal identificador de veículo automotor e por associação criminosa.

Após as capturas, a dupla foi conduzida à 21ª Delegacia de Polícia Civil da Capital e agora se encontra à disposição do Poder Judiciário.