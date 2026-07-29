Dupla é presa em Fortaleza com 37 celulares frutos de roubos ou furtos

Suspeitos são apontados como parte de grupo criminoso especializado em roubar ou furtar aparelhos em eventos festivos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 14:34
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Legenda: Ocorrência aconteceu na última segunda-feira (27).
Foto: Divulgação/PCCE.

Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, sob suspeita de portar 37 aparelhos celulares adquiridos de maneira ilegal. A captura ocorreu na última segunda-feira (27).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os suspeitos são apontados como integrantes de um grupo criminoso especializado em roubos e furtos, especialmente em eventos festivos.

Além dos mais de 30 celulares - alguns deles com histórico de roubo ou furto -, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) apreendeu 31 cartões, oito relógios, documentos, uma motocicleta, um automóvel e outros aparelhos eletroeletrônicos.

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Antecedentes criminais

Ainda conforme a SSPDS, ambos os suspeitos já possuem antecedentes por receptação.

O homem de 21 anos também acumula passagens por roubo, crime contra a fé pública, alterar sinal identificador de veículo automotor e por associação criminosa.

Após as capturas, a dupla foi conduzida à 21ª Delegacia de Polícia Civil da Capital e agora se encontra à disposição do Poder Judiciário.

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