Suspeito de estuprar criança de 2 anos é preso em Quixadá

A vítima foi identificada como neta da companheira do suspeito.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 13:35
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Legenda: Homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá.
Foto: Arquivo/Divulgação/Polícia Civil.

Mais de dois anos após o crime, um homem de 59 anos foi preso, na segunda-feira (27), suspeito de estuprar uma criança de dois anos, em Quixadá, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como neta da companheira do suspeito.

O crime ocorreu em dezembro de 2023, também no município. A partir das investigações, equipes da Polícia Civil localizaram o endereço do homem e cumpriram o mandado de prisão.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública do município. Ele está à disposição da Justiça.

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No último sábado (25), uma criança de 5 anos foi hospitalizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro José Walter com indícios de violência sexual.

No local, a vítima denunciou abusos praticados pelo companheiro da avó materna

Durante o atendimento, a criança relatou espontaneamente aos policiais que era vítima de abusos praticados pelo suspeito, que mantém relacionamento com a avó materna, responsável pela guarda da criança. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

A equipe policial realizou diligências até o endereço indicado e localizou o suspeito, que recebeu voz de prisão em flagrante na noite do último sábado (25). Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado com base no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). 

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